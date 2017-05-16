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رئيس جامعة بورسعيد: نطبق قانون تنظيم الجامعات بكل حزم في حالات الغش

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رئيس جامعة بورسعيد: نطبق قانون تنظيم الجامعات بكل حزم في حالات الغش رئيس جامعة بورسعيد: نطبق قانون تنظيم الجامعات بكل حزم في حالات الغش

مصراوي Masrawy

الدكتور شمس الدين محمد شاهين، رئيس جامعة بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال الدكتور شمس الدين محمد شاهين، رئيس جامعة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، إن الامتحانات العملية بدأت بالكليات منذ الأسبوع الأول من شهر مايو الجاري بينما ستبدأ الامتحانات النظرية في الثامن عشر من نفس الشهر.

وأكد "شاهين"، في تصريحات صحفية، أنه يتابع لحظة بلحظة مع السيد الأستاذ الدكتور ندا الحسيني ندا، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والسادة عمداء الكليات الاستعدادات النهائية للامتحانات النظرية، والتأكيد علي ضرورة توافر الخدمات الطبية وأعداد كافية من الملاحظين لتحقيق الانضباط والهدوء داخل اللجان، بجانب أنه أصدر تعليماته بتوفير كافة إمكانات الجامعة لخدمة أبنائه الطلاب داخل لجان الامتحانات.

وأشار رئيس الجامعة إلي أنه شدد علي ضرورة توافر كافة وسائل الأمان بالكنترولات مع سرعة الانتهاء من أعمال التصحيح وإعلان النتائج بدقة شديدة، مؤكدًا علي أنه سيتم تطبيق المواد المنظمة في قانون تنظيم الجامعات بكل حزم ضد أي محاولة للغش أو شروع فيه.

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