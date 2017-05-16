محافظ المنيا يكلف الجهات المعنية بإنهاء حصر الاعتداءات على الأراضي -صور

المنيا - ريمون الراوي:

كلّف عصام البديوي، محافظ المنيا، الأجهزة المعنية في المحافظة، بإنهاء حصر الاعتداءات على الأراضي خارج زمام شرق وغرب النيل وداخله، لافتا إلى الاعتداء على حوالي 150 ألف فدان بأراض مشروع المليون ونصف المليون فدان، إلى جانب 50 ألف فدان أخرى بمنطقة شرق النيل.

ووجه المحافظ، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، ببدء سحب الأراضي المتعدى عليها بوضع اليد، وتقنين أوضاع المساحات المزروعة منها، مقابل تحصيل حق الدولة بشكل فوري، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة إعادة هيبة الدولة باستعادتها كافة أراضيها، وتنمية مواردها المهدرة، وإعادة تقييم الأراضي التي تم طرحها للاستزراع أو الاستثمار.

وأكد المحافظ أن الأجهزة المعنية بالمحافظة استنفرت جهودها للانتهاء من أعمال الحصر، حيث عقد اللواء نبيل منصور، السكرتير العام للمحافظة، اجتماعا عاجلا مساء أمس، لإنهاء أعمال الحصر بحضور الجهات المعنية كافة.

وأضاف المحافظ أن تقنين أوضاع الأراضي أمر لابد منه، وسيتم التعامل معها بشكل قانوني، من خلال تحديد الأنشطة المخصصة لكل قطعة، وتحديد ثمنها، ونزع الأراضي من المستغلين لها دون النظر لمسألة التقنين.

وتابع: "تقنين الأوضاع يكون للمستحقين فقط، فإذا كان واضع اليد جادًا وأنفق على الأرض لزراعتها مثل دق الآبار والزراعة، فسيتم تقنين وضعه، من خلال تثمين الأرض وتحصيل حق الدولة، وفي حالة الرفض سيتم الرفع والإزالة، أما من يقوم بتسقيع الأرض فستسحب منه فورًا، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية".