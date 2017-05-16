أخبار عاجلة

مباراة الجزيرة وسبورتنج في بطولة دوري السوبر لكرة السلة -
فيديو| «موسى» يكشف حجم المعونات التي تلقتها مصر من الخليج -
مساء الأنوار: لقاء مع إبراهيم عثمان - رئيس النادي الإسماعيلي -
مساء الأنوار: قائمة النادي الأهلي لمباراة الشرقية -
مساء الأنوار: وفد الفيفا يزور المقاولون العرب بشأن صدور رخصة النادي الاحترافية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن - نجم النادي الإسماعيلي -
مساء الأنوار: استطلاع آراء الجماهير عن مهاجم المنتخب الأمثل لخوض لقاء تونس -
مساء الأنوار - أحد المرشحين لرئاسة النادي الأهلي لـ حسام غالي: إذا اعتزلت ستكون في قائمتي -
مساء dmc - كاميرا مساء dmc في قرية الناصرية بالجيزة بعد عامين على برنامج "تكافل وكرامة" -
مساء الأنوار: أخر المستجدات في أزمة إعادة مباراة الزمالك ومصر للمقاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

محافظ المنيا يكلف الجهات المعنية بإنهاء حصر الاعتداءات على الأراضي -صور

Google+ Print

مصراوي Masrawy

جانب من الاجتماع (1)جانب من الاجتماع (1)

جانب من الاجتماع (2)جانب من الاجتماع (2)

جانب من الاجتماع (3)جانب من الاجتماع (3)

جانب من الاجتماع (4)جانب من الاجتماع (4)

جانب من الاجتماع (5)جانب من الاجتماع (5)

جانب من الاجتماعجانب من الاجتماع

المنيا - ريمون الراوي:

كلّف عصام البديوي، محافظ المنيا، الأجهزة المعنية في المحافظة، بإنهاء حصر الاعتداءات على الأراضي خارج زمام شرق وغرب النيل وداخله، لافتا إلى الاعتداء على حوالي 150 ألف فدان بأراض مشروع المليون ونصف المليون فدان، إلى جانب 50 ألف فدان أخرى بمنطقة شرق النيل.

ووجه المحافظ، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، ببدء سحب الأراضي المتعدى عليها بوضع اليد، وتقنين أوضاع المساحات المزروعة منها، مقابل تحصيل حق الدولة بشكل فوري، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح ، بضرورة إعادة هيبة الدولة باستعادتها كافة أراضيها، وتنمية مواردها المهدرة، وإعادة تقييم الأراضي التي تم طرحها للاستزراع أو الاستثمار.

وأكد المحافظ أن الأجهزة المعنية بالمحافظة استنفرت جهودها للانتهاء من أعمال الحصر، حيث عقد اللواء نبيل منصور، السكرتير العام للمحافظة، اجتماعا عاجلا مساء أمس، لإنهاء أعمال الحصر بحضور الجهات المعنية كافة.

وأضاف المحافظ أن تقنين أوضاع الأراضي أمر لابد منه، وسيتم التعامل معها بشكل قانوني، من خلال تحديد الأنشطة المخصصة لكل قطعة، وتحديد ثمنها، ونزع الأراضي من المستغلين لها دون النظر لمسألة التقنين.

وتابع: "تقنين الأوضاع يكون للمستحقين فقط، فإذا كان واضع اليد جادًا وأنفق على الأرض لزراعتها مثل دق الآبار والزراعة، فسيتم تقنين وضعه، من خلال تثمين الأرض وتحصيل حق الدولة، وفي حالة الرفض سيتم الرفع والإزالة، أما من يقوم بتسقيع الأرض فستسحب منه فورًا، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية".

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فيديو| «موسى»: «السيسي مخافش على الكرسي من التعويم»

فيديو| «موسى»: «السيسي مخافش على الكرسي من التعويم»

مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي رئيس شركة فيزا العالمية بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي رئيس شركة فيزا العالمية بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

مساء dmc - الرئيس السيسي: رئيس الوزراء شخصية قادرة على إدارة الحكومة بكفاءة

مساء dmc - الرئيس السيسي: رئيس الوزراء شخصية قادرة على إدارة الحكومة بكفاءة

مساء dmc - الرئيس السيسي: إجراءات حماية جديدة للطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل خلال أسابيع

مساء dmc - الرئيس السيسي: إجراءات حماية جديدة للطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل خلال أسابيع