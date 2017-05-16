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وزير القوى العاملة: انخفاض معدل البطالة إلى 12%

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وزير القوى العاملة: انخفاض معدل البطالة إلى 12% وزير القوى العاملة: انخفاض معدل البطالة إلى 12%

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كتب - إسلام عبدالخالق

قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن هناك اهتمامًا كبيرا من بتوفير فرص عمل للشباب، والحد من معدلات البطالة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على زيادة معدلات التشغيل بما ينعكس على الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.

وافتتح "سعفان"، اليوم الثلاثاء، ملتقى التوظيف للشباب بمدينة فاقوس، يرافقه اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية.

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يُشارك بالملتقى 49 شركة ومصنع؛ لإتاحة 7 آلاف و146 فرصة عمل للشباب والفتيات من مختلف الأعمار والمؤهلات بالقطاع الخاص بمدن "الصالحية الجديدة، والعاشر من رمضان، وفاقوس، والزقازيق".

وأوضح وزير القوى العاملة، أن معدل البطالة في الربع الأول من العام الحالي انخفض إلى 12% مقارنة بـ 12.77% في نفس الفترة من العام الماضي، وفقا إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

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وأكد الوزير، أن الوزارة تنظم ملتقيات لتوظيف الشباب بكل محافظات الجمهورية؛ لإتاحة فرص عمل حقيقية أمام الشباب الجاد الراغب في حياة كريمة.

من جانبه، طالب اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، الشباب المشارك في الملتقى، بضرورة تغيير فكره بالعزوف عن العمل بالقطاع الخاص، والعمل على الحصول على الوظائف المتاحة بكافة المنشآت الصناعية.

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وشدد "سعيد"، على أن قطاع القوى العاملة يوفر فرص عمل حقيقية لشباب الخريجين بالقطاع الخاص، فضلًا عن تنفيذ العديد من البرامج التدريبية التي تهدف إلى إعادة تأهيل الشباب وتمكينهم من الالتحاق بسوق العمل، وتنفيذ أحكام قانون العمل التي تهدف في المقام الأول للحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير الحماية للمرأة العاملة.

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