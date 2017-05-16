مايا مرسي: سمعت «طلع البدر علينا» لأول مرة من راهبة

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قالت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، إن هناك تحديا كبيرا يواجه واعظات الأوقاف وخادمات الكنائس فى تغيير الخطاب الدينى وتوعية المرأة على أرض الواقع، خاصة أن النساء بات لها دور كبير في تنمية المجتمع ومحاربة الفتن والإرهاب.

وأضافت مرسي، خلال مؤتمر "معًا.. فى خدمة الوطن"، الذي يعقد اليوم بحضور عدد من الواعظات بوزارة الأوقاف وراهبات وخادمات من الكنائس المصرية الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية، أن اللقاء يأتى اليوم مع قادة العلم والعلماء ورجال الدين المصريين، وبمشاركة أكثر من 200 واعظة من الأوقاف وخادمات الكنيسة، متابعة: "عايزين نغير شكل مصر وأمامنا تحد، لأن تغيير الخطاب الدينى على الأرض يبدأ من المرأة المصرية".

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وأكدت مرسى أن المجتمع المصرى يمر حاليا بمرحلة خطيرة فى ظل ما يحصده الإرهاب من أرواح شهدائنا، متابعة: "نفسنا نصل لأكبر عدد من الواعظات بنهاية العام.. ونؤكد أن مصر لكل المصريين لن تقسم ولن تفتت ولن تشهد فتنا".

وعن دور المرأة في المجتمع، قالت مرسي: "دورنا لا يقل عن الجيش والشرطة.. احنا اللى بنربى"، موضحة أن المرأة المصرية هى خط الدفاع الأول عن بلدها والمسجد والكنيسة، لافتة: "أنا اتربيت فى مدرسة كاثوليكية، وأول مرة سمعت طلع البدر علينا كانت من راهبة"، وحددت رئيس المجلس القومي 3 أشهر لينعقد مؤتمر المجلس الموسع مع واعظات الأوقاف وخادمات الكنيسة.