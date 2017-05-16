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البنا يبحث مع ممثلي البنك الدولي دعم مشروعات التنمية الزراعية

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البنا يبحث مع ممثلي البنك الدولي دعم مشروعات التنمية الزراعية البنا يبحث مع ممثلي البنك الدولي دعم مشروعات التنمية الزراعية

التحرير

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بحث الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ووفد البنك الدولى، سبل التعاون فى تنفيذ ودعم وتمويل عدد من المشروعات الزراعية فى .

وأكد وزير الزراعة خلال لقائه مع بعثة البنك بديوان وزارة الزراعة بالدقى، أن الوزارة تولى اهتماما خاصا بمشروعات صناعة وإنتاج التقاوى محليا، للحد من الكميات التى يتم استيرادها من الخارج، فضلاً عن مشروعات التنمية الريفية خاصة فى صعيد مصر، وتنمية القرى المصرية، كذلك تطوير الرى الحقلى وترشيد استهلاك المياه المستخدمة فى الرى.

وأشار البنا إلى أن ضمن المشروعات أيضا التى تحرص الوزارة فى الوقت الحالى على تنفيذها عمل قيمة مضافة للمحاصيل السكرية ومحاصيل الحبوب، والقطن المصرى، كذلك تنمية مهارات العاملين فى قطاع الزراعة ورفع كفاءتهم للمساهمة فى تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

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وأكد وزير الزراعة أهمية الدور الذى يقوم به مركز البحوث الزراعية فى استنباط أصناف جديدة من المحاصيل الزراعية، غير شرهة فى استخدام المياه، كذلك تتحمل التغيرات المناخية المختلفة، وفى الوقت نفسه تعطى إنتاجية عالية، تسهم فى زيادة دخل المزارعين، ورفع مستوى معيشتهم.

واتفق الجانبان على عقد لقاء يجمع فريقى العمل من خبراء وزارة الزراعة، وممثلى البنك لوضع الآليات الخاصة بتنفيذ مشروعات التعاون المشترك.

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