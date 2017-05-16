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اجتماع بـ«خارجية البرلمان» لمناقشة موازنة 2017-2018

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اجتماع بـ«خارجية البرلمان» لمناقشة موازنة 2017-2018 اجتماع بـ«خارجية البرلمان» لمناقشة موازنة 2017-2018

التحرير

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قال النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعين الخميس المقبل، مع ممثلي وزارة الخارجية لمناقشة مشروعي الخطة والموازنة الخاصين بالوزارة والقطاعات التابعة لها للعام المالي 2017 / 2018 ، والاجتماع الثاني مع ممثلي وزارة الهجرة لمناقشة أيضا مشروعي الخطة والموازنة الخاصين بالوزارة للعام المالي 2017 / 2018.

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وأكد الخولى، في تصريحات صحفية صباح اليوم الثلاثاء، أن اللجنة قد عقدت مسبقًا عدة اجتماعات لمناقشة الموازنتين داخليًا بين أعضاء اللجنة لدراستهما باستفاضة قبل لقاء ممثلي الوزارتين، وأن اللجنة قد تلقت ردودًا على استفساراتها بشأن الموازنة الخاصة بكل من الوزارتين، مشيرًا إلى أنه بعد الانتهاء من مناقشة الموازنتين سيتم إعداد تقرير من اللجنة بشأنهما.

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التحرير

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