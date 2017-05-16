الأنبا دانيال: بعض وسائل الإعلام تنشر الفتن وتروج الشائعات

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الأنبا دانيال، عضو المجمع المقدس بالكنيسة الأرثوذكسية، وسكرتير البابا تواضروس الثاني، إن مصر منذ فجر التاريخ كانت مهد العلوم والحضارة، ورغم تعدد الديانات لم يشهد تاريخها حروبًا دينية.

وأضاف دانيال خلال كلمته بمؤتمر "معًا.. من أجل خدمة الوطن"، الذي يعقده اليوم المجلس القومي للمرأة، بحضور 200 واعظة وراهبة، أن الفترات التي تعقب الثورات أو الحروب في أي مكان في العالم يصاحبها اضطرابات وتجاوزات فنشهد ظاهرة العنف، وقتل الأبرياء، ونشاهد هذا في المجتمع والبيوت، وفي الحوارات على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن ذلك يتطلب منا الاهتمام بالإعلام ومواقع التواصل، موضحًا أن مستخدمي الإنترنت في مصر يزيدون على 50 مليونًا، ما يوضح أثره على بناء شخصية كل من تعامل به.

شاهد أيضا

وأشار دانيال إلى أن هناك بعض المنابر الإعلامية تروج للعنف وتنشر الشائعات، وأدخلت سلبيات عديدة واحتقارا للآخرين، في ظل وجود الخطاب الديني الإسلامي والمسيحي المبني على التقوقع والانطوائية، الذي دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطويره، خاصة أن عدم احترام آراء الآخرين يعطي للمجتمع نموذجا سيئا للنشء والشباب.

أوضح الأنبا دانيال أن الزيادة السكانية، تعد كارثة في الوقت الحالي لأن أي ناتج اقتصادي تبتلعه هذه الزيادة، وكان في الماضي هناك توعية لذلك وكانت تؤثر على المجتمع، لكن مع تراجع التعليم والإعلام تراجع الأمر، لذلك نحتاج إلى توعية وإرشاد.