أخبار عاجلة

مباراة الجزيرة وسبورتنج في بطولة دوري السوبر لكرة السلة -
فيديو| «موسى» يكشف حجم المعونات التي تلقتها مصر من الخليج -
مساء الأنوار: لقاء مع إبراهيم عثمان - رئيس النادي الإسماعيلي -
مساء الأنوار: قائمة النادي الأهلي لمباراة الشرقية -
مساء الأنوار: وفد الفيفا يزور المقاولون العرب بشأن صدور رخصة النادي الاحترافية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن - نجم النادي الإسماعيلي -
مساء الأنوار: استطلاع آراء الجماهير عن مهاجم المنتخب الأمثل لخوض لقاء تونس -
مساء الأنوار - أحد المرشحين لرئاسة النادي الأهلي لـ حسام غالي: إذا اعتزلت ستكون في قائمتي -
مساء dmc - كاميرا مساء dmc في قرية الناصرية بالجيزة بعد عامين على برنامج "تكافل وكرامة" -
مساء الأنوار: أخر المستجدات في أزمة إعادة مباراة الزمالك ومصر للمقاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

الرغبة المستمرة في تناول السكريات .. علام تدل؟

Google+ Print
الرغبة المستمرة في تناول السكريات .. علام تدل؟ الرغبة المستمرة في تناول السكريات .. علام تدل؟

مصراوي Masrawy

الرغبة المستمرة في تناول السكريات .. علام تدل؟

- (د ب أ)

أفادت مجلة "إيلي" الألمانية بأن الرغبة المستمرة في تناول السكريات قد تدل على الإصابة بنقص الكروم، موضحة أن الكروم الذي يوجد في الكبد والعظام والدهون والعضلات، يعمل على ضبط نسبة السكر بالدم ومستوى الكوليسترول.

وأضافت المجلة في موقعها على الإنترنت، أن أعراض نقص الكروم في الجسم تتمثل في الشعور بالإنهاك والعصبية، بالإضافة إلى نوبات الجوع الشديد، خاصة تجاه السكريات.

ولإمداد الجسم بالكروم تنصح المجلة المعنية بالصحة والجمال بتناول الأطعمة الغنية به، مثل البروكلي والبقوليات والسمك والجبن والحبوب الكاملة والمكسرات والفِطر، مع مراعاة ألا تكون هذه الأطعمة مصنعة؛ لأن تسخينها أو تجميدها مثلا يتسبب في انخفاض محتواها من الكروم.

وللحيلولة دون تفكك الكروم في الجسم، ينبغي أيضا الإقلال من الأطعمة المحتوية على السكر وكذلك تجنب التوتر النفسي.

وإلى جانب تناول الأطعمة الغنية بالكروم، يمكن أيضا تعاطي مكملات الكروم، ولكن تحت إشراف الطبيب، والذي يقوم بإجراء فحص دم للتحقق من الإصابة بنقص الكروم في الجسم.

#الكلمات المتعلقة

اشترك في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة لتتعرف أكثر على " عالم المرأة"إضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان: التحقيق في واقعة التحرش بطالبة "التجارة"

القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان: التحقيق في واقعة التحرش بطالبة "التجارة"

صورة وخبر: ترامب يمد يده إلى أردوغان

صورة وخبر: ترامب يمد يده إلى أردوغان

10 تصريحات × 24 ساعة

10 تصريحات × 24 ساعة

إخلاء سبيل موظفي حي غرب شبرا المتهمين بإهدار المال العام

إخلاء سبيل موظفي حي غرب شبرا المتهمين بإهدار المال العام