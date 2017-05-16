الرغبة المستمرة في تناول السكريات .. علام تدل؟

- (د ب أ)

أفادت مجلة "إيلي" الألمانية بأن الرغبة المستمرة في تناول السكريات قد تدل على الإصابة بنقص الكروم، موضحة أن الكروم الذي يوجد في الكبد والعظام والدهون والعضلات، يعمل على ضبط نسبة السكر بالدم ومستوى الكوليسترول.

وأضافت المجلة في موقعها على الإنترنت، أن أعراض نقص الكروم في الجسم تتمثل في الشعور بالإنهاك والعصبية، بالإضافة إلى نوبات الجوع الشديد، خاصة تجاه السكريات.

ولإمداد الجسم بالكروم تنصح المجلة المعنية بالصحة والجمال بتناول الأطعمة الغنية به، مثل البروكلي والبقوليات والسمك والجبن والحبوب الكاملة والمكسرات والفِطر، مع مراعاة ألا تكون هذه الأطعمة مصنعة؛ لأن تسخينها أو تجميدها مثلا يتسبب في انخفاض محتواها من الكروم.

وللحيلولة دون تفكك الكروم في الجسم، ينبغي أيضا الإقلال من الأطعمة المحتوية على السكر وكذلك تجنب التوتر النفسي.

وإلى جانب تناول الأطعمة الغنية بالكروم، يمكن أيضا تعاطي مكملات الكروم، ولكن تحت إشراف الطبيب، والذي يقوم بإجراء فحص دم للتحقق من الإصابة بنقص الكروم في الجسم.