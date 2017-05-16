تفاصيل أزمة اعتماد ودية منتخب المحليين واليمن دوليًا

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كشف مصدر داخل اتحاد الكرة، عن كواليس أزمة اعتماد ودية اليمن، ومنتخب المحليين دوليًا، وتأثيرها سلبًا على تصنيف المنتخب الأول.

وقال المصدر، إن مجدي عبد الغني، وأحمد مجاهد، عضوي مجلس الجبلاية، أصدرا تعليماتهما بإرسال خطاب للفيفا بطلب اعتماد اللقاء دوليًا، وبالفعل تمت الموافقة من جانب الفيفا على طلبهما.

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وأوضح أن الثنائي أرسلا الخطاب ووقع عليه العميد ثروت سويلم، المدير التنفيذي دون علم الجهاز الفني لمنتخب المحليين، في الوقت الذي أبدى فيه الأرجنتيني هيكتور كوبر تعجبه من عدم تفهم مسئولي اتحاد الكرة لطبيعة حساب التصنيف الخاص بالفيفا.

وتنص لوائح الفيفا على أنه إذا واجه أي منتخب منتخبًا آخر خارج الـ100 الأوائل في التصنيف، فإن النقاط التي يحصدها المنتخب الفائز تُحسب بالسلب وليس الإيجاب، بمعنى أنه سيتم خصم نقاط من المنتخب الأول بعد فوز المحليين على اليمن.