رجال جوارديولا يسعون لخطف المركز الثالث من «كلوب» عبر بوابة وست بروم

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يستضيف نادي مانشستر سيتي، نظيره وست بروميتش ألبيون، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الـ9 مساءً، باستاد الاتحاد، بقيادة الحكم كريج باوسون، في المباراة المؤجلة من الجولة ال34 من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج).

ويحتل مانشستر سيتي، بقيادة مديره الفني الإٍسباني بيب جوارديولا، المركز الرابع برصيد 72 نقطة، خلف الثالث ليفربول بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب (73 نقطة)، وتوتنهام هوتسبير صاحب المركز الثاني (80 نقطة)، والمتصدر والفائز باللقب تشيلسي (90 نقطة).

من جانبه يأتي وست بروميتش ألبيون بقيادة مديره الفني توني بوليس، في المركز الثامن برصيد 45 نقطة، خلف إيفرتون السابع (61 نقطة)، ومانشستر يوناتيد السادس (65 نقطة)، وأرسنال الخامس (69 نقطة).

ويسعى رجال جوارديولا في تحقيق الثلاث نقاط لخطف المركز الثالث من ليفربول لضمان التواجد بين الأربعة الكبار للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، علاوة على رغبة المدرب الإسباني في تكرار فوز لقاء الذهاب برباعية نظيفة الذي أُقيم بملعب ذا هاوثورنس، بالجولة العاشرة.

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وتشير الأرقام إلى أن الفريقان تواجها منذ عام 2001 في 24 لقاء في جميع المسابقات، فاز خلالها مانشستر سيتي في 14 لقاء، فيما فاز وست بروميتش ألبيون في 6 لقاءات، بينما فرض التعادل نفسة في 5 مباريات آخرها في ديسمبر 2011 في البريميرليج.

ويمتلك مانشستر سيتي 10 انتصارات متتالية ضد وست بروميتش ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، وهي ثاني أطول سلسلة انتصارات للسيتي ضد خصم في البريميرليج بعد سلسلته أمام نيوكسل يونايتد (12 فوزًا متتاليًا)، خلال الفترة من 2009 إلى 2015.

كما تشير الأرقام إلى أن توني بوليس المدير الفني لوست بروميتش ألبيون، فاز في لقاء واحد فقط أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي "الممتاز"، تعادل في 4 مباريات وخسر في 11 مباراة، وكان الفوز الوحيد مع ستوك سيتي في 2009.

يذكر أن الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، سجل أربعة أهداف وساعد في اثنين آخرين، خلال آخر أربعة مباريات على ملعب السيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" ضد وست بروميتش البيون.

وساهم البرازيلي جابرييل خيسوس في 7 أهداف في 6 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز ( سجل 5 وصنع 2)، كما أن الخمسة أهداف التي سجلها جاءت من 7 تسديدات فقط.