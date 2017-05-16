هل ودع فيدرير المشاركة في «رولان جاروس» للأبد؟

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أعلن روجر فيدرير، أمس الإثنين، عن انسحابه من المشاركة في بطولة رولان جاروس، هذا الموسم، رغبة منه في التركيز بشكل أكبر على موسم الملاعب العشبية والملاعب الصلبة، وتحديدًا بطولتي ويمبلدون وأمريكا المفتوحة، وذلك على الرغم من البداية القوية للموسم من خلال تتويجه ببطولة أستراليا المفتوحة وإنديان ويلز وميامي.

وللمرة الأولى في مسيرة فيدرير الاحترافية منذ عام 1998، لا يخوض اللاعب السويسري أي بطولة على الملاعب الترابية في موسم، وعن هذا الأمر قال فيدرير "كنت أعمل بقوة داخل وخارج الملعب الشهر الأخير، ولكن من أجل الاستمرار في اللعب لسنوات عديدة قادمة، رأيت أنه من الأفضل تجنب اللعب في موسم الملاعب الترابية هذا العام، وعلى الرغم من البداية السحرية هذا العام، إلا أنني بحاجة إلى تنظيم جدول البطولات التي سأشارك بها لضمان استمراري طويلا في اللعب".

وأوضحت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أن ذكاء فيدرير واختياره للبطولات التي يشارك بها ساعده كثيرًا في تقديم أعلى المستويات على الرغم من بلوغه عامه الـ35، فهو اللاعب الأنجح على الإطلاق في العصر الحديث ويكفي إمتلاكه لـ18 لقبًا في بطولات الجراند سلام.

فبعد معاناته من إصابة في الركبة أدت إلى غيابه عن الملعب لمدة 6 أشهر العام الماضي، نجح في العودة بقوة هذا الموسم والتتويج بلقب أستراليا المفتوحة، وهو لقبه الأول في بطولات الجراند سلام، منذ ويمبلدون 2012، وأتى ذلك على حساب غريمه رافائيل نادال، كما أحرز ثنائية إنديان ويلز وميامي للمرة الأولى منذ عام 2006.

وحقق فيدرير في عام 2017، 19 فوزًا، وتعرض لخسارة وحيدة أمام اللاعب الروسي إيفيني دونسكوي في الدور الثاني من بطولة دبي، وبعد مشاركته في 65 بطولة متتالية في الجراند سلام، نجد أن فيدرير انسحب من 3 بطولات من آخر 5 في الجراند سلام، وينسحب للموسم الثاني على التوالي من رولان جاروس، والتي ستبدأ منافستها يوم 28 من الشهر الجاري.

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وتمكن فيدرير من الفوز بلقبه الوحيد في رولان جاروس في عام 2009 بعد وصوله إلى المباراة النهائية في 4 مناسبات خسرها جميعا لصالح نادال، ومع ذلك أوضح اللاعب السويسري في بيانه إلى تطلعه للمشاركة في البطولة العام المقبل، ولكن بالنظر إلى تلك المرحلة من مسيرته وتبقي القليل في مسيرته لا يوجد أي ضمانات على عودة السويسري من جديد إلى رولان جاروس.

وأوضح مدرب فيدرير سيفرين لوثي أنه على ثقة تامة بمشاركة السويسري من جديد في رولان جاروس، مؤكدًا على أن فيدرير سيلعب في بطولات مختلفة العام المقبل، مشيرًا إلى أن عدم مشاركة فيدرير في رولان جاروس هذا العام تعني اكتفاءه بما حققه هناك، مؤكدًا على أن قرار الانسحاب كان صعبًا للغاية خاصة أن فيدرير تدرب بالفعل على الملاعب الترابية الشهر الماضي، تمهيدًا لمشاركته في البطولة.

وأشار لوثي إلى أنه وفريق العمل مع فيدرير، انتظروا معرفة كيفية تفاعل اللاعب السويسري مع التدريبات على الملاعب الترابية خاصة أن فيدرير يشعر بالقلق من عودة إصابة الركبة من جديد حال مشاركته على موسم الملاعب الترابية هذا العام، ولكن لحسن الحظ كانت التدريبات جيدة ولكن قرر فيدرير عدم المغامرة من الانتقال من الملاعب الصلبة إلى الترابية من أجل المشاركة في بطولة واحدة.

وأكد لوثي على أن هدف فيدرير، واضح وهو الاستمرار في اللعب لسنوات طويلة، ولتحقيق هذا الهدف ينبغي عليه التضحية ببعض البطولات واللعب في المنافسات ذات الأولوية ولسوء الحظ لم تتواجد رولان جاروس في قائمة أولويات فيدرير للمشاركة بها هذا العام، حيث يضع اللاعب السويسري التتويج بلقب ويمبلدون للمرة الثامنة في مسيرته كأولوية قصوى هذا العام بعد وصوله إلى نهائي 2014 و2015 ونصف نهائي العام الماضي.

وعن الأقاويل التي صدرت بشأن انسحاب فيدرير من موسم الملاعب الترابية بسبب إكتساح نادال لها من خلال فوزه ببطولة مونتي وكارلو وبرشلون ومدريد، أكد لوثي أن فيدرير دائما ما يكون مرشحا بقوة للفوز بأي بطولة يشارك بها، مؤكدًا على أن نادال من الممكن أن يتعرض للإصابة أو الخروج المبكر من رولان جاروس فالأمر لا يتعلق به على الإطلاق.