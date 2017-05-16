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تأجيل دعوى سحب الثقة من رئيس حزب فرسان مصر لـ13 يونيو

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تأجيل دعوى سحب الثقة من رئيس حزب فرسان مصر لـ13 يونيو تأجيل دعوى سحب الثقة من رئيس حزب فرسان مصر لـ13 يونيو

مصراوي Masrawy

مؤتمر سابق لحزب فرسان

كتب- محمود الشوربجي:
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر دعوى استمرار المجلس الرئاسي لحزب فرسان مصر، لجلسة 13 يونيو المقبل.

وكان محمد عبد الفتاح الجمل وآخرون بصفتهم أعضاء في حزب فرسان مصر أقاموا دعوى قضائية حملت رقم 65825 لسنة 70 قضائية اختصموا فيها لجنة شئون الأحزاب.
وطالبت الدعوى باستمرار المجلس الرئاسي للحزب وسحب الثقة من عبد الرافع درويش رئيس الحزب الحالي.

 

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