بالصور.. وزير القوى العاملة يفتتح ملتقى توظيف الشباب بفاقوس

الشرقية – فاطمة الديب:



افتتح الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، يرافقه اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، ملتقى التوظيف للشباب بمدينة فاقوس، الذي تنظمه المحافظة بالتعاون مع مديريتي القوى العاملة والشباب والرياضة، والصندوق الاجتماعي للتنمية وبرنامج "مشروعك".



ويشارك بالملتقى 49 شركة ومصنع؛ لإتاحة 7 آلاف و146 فرصة عمل للشباب والفتيات من مختلف الأعمار والمؤهلات بالقطاع الخاص بمدن "الصالحية الجديدة، والعاشر من رمضان، وفاقوس، والزقازيق" وذلك من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.



وأوضح الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا لتشغيل الشباب وخلق فرص عمل حقيقية؛ لمواجهة ظاهرة البطالة المنتشرة بين الشباب والعمل على زيادة معدلات التشغيل بما ينعكس على الانتاج وتحقيق التنمية المستدامة.



وخلال كلمته، أشار سعفان إلى أن الوزارة تقوم بتنظيم ملتقيات لتوظيف الشباب بكل محافظة من محافظات الجمهورية؛ لإتاحة فرص عمل حقيقية أمام الشباب الجاد الراغب في حياه كريمة، منوهًا بأن مشاركته اليوم في افتتاح فاعليات ملتقى التوظيف للشباب بالساحة الشعبية بفاقوس، للاطمئنان على مصداقية الشركات والتأكد من قدرتها على توفير فرص العمل المُعلن عنها بالمرتبات والحوافز المجدية، مع توفير كافة أوجه الرعاية الصحية والإجتماعية للعاملين، مطالبًا بضرورة تحرير عقود لشغل الوظائف المتاحة بالملتقى؛ لضمان حقوق الشباب.



وشدد وزير القوى العاملة، على أنه طبقاً لآخر إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن معدل البطالة في الربع الأول من العام الحالي انخفض إلى نسبة 12% مقارنة بـ 12.77% في نفس الفترة من العام الماضي.



من جانبه، أوضح اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، أن قطاع القوى العاملة يقوم بتوفير فرص عمل حقيقية للشباب الخريجين بمنشآت القطاع الخاص والاستثمار الواقعة بنطاق المحافظة، فضلًا عن تنفيذ العديد من البرامج التدريبية التي تهدف إلى إعادة تأهيل الشباب وتمكينهم من الإلتحاق بسوق العمل، وكذا تنفيذ أحكام قانون العمل التي تهدف في المقام الأول للحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم وتوفير الحماية للمرأة العاملة.



وطالب المحافظ، الشباب بضرورة تغيير فكره بالعزوف عن العمل بالقطاع الخاص والعمل على الحصول على الوظائف المتاحة بكافة المنشآت الصناعية، مشددًا على أهمية دور وسائل الإعلام المختلفة لتشجيع وتوعية الشباب وتطوير أفكارهم، وكذا تشجيعهم على المشاركة في الحصول على الوظائف المتاحة بالقطاع الخاص.