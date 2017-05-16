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متحدث عسكري عراقي: داعش يسيطر على 6ر4 بالمائة من أراضي العراق حاليا

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متحدث عسكري عراقي: داعش يسيطر على 6ر4 بالمائة من أراضي العراق حاليا متحدث عسكري عراقي: داعش يسيطر على 6ر4 بالمائة من أراضي العراق حاليا

مصراوي Masrawy

يحيى رسول المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة الع

بغداد (د ب أ )

أفاد المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية يحيى رسول اليوم الثلاثاء بان تنظيم داعش يسيطر على 6ر4 بالمئة من الاراضي العراقية بعد نجاح القوات العراقية من طرده من اجمالي المساحات التي سيطر عليها في يونيو عام 2014 والبالغة 40بالمئة من اجمالي مساحة العراق البالغة 435052كيلو متر مربعا .

وقال رسول، في ايجاز صحفي، إن "القوات العراقية بالتعاون مع طيران التحالف الدولي والمستشارين في المجالات الاستخبارية حققت انتصارات كبيرة ضد داعش في جميع المحاور".

وأضاف أن "قوات داعش سيطرت بعد يونيو عام 2014 على مساحة تقدر 108405 كيلو متر مربع من العراق، أما اليوم فان حجم المساحة التي يسيطر عليها داعش هي 2875 كيلو مترا مربعا وبنسبة 6ر4 بالمئة في ارجاء البلاد".

وأوضح أن "القوات العراقية تمكنت من تحرير 89 ر5 بالمئة من المناطق المسيطر عليها من قبل داعش في محافظة نينوي ولم يتبق سوى 10ر5 بالمئة".

وأشار إلى أن القوات العراقية مستمرة في تحرير ما تبقى من الساحل الايمن اضافة الى الانتصارات التي تحققها قوات الحشد الشعبي شمال غربي الموصل.

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