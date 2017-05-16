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محكمة العدل الأوروبية: لا يحق للمفوضية عقد الاتفاقات التجارية منفردة

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محكمة العدل الأوروبية: لا يحق للمفوضية عقد الاتفاقات التجارية منفردة محكمة العدل الأوروبية: لا يحق للمفوضية عقد الاتفاقات التجارية منفردة

مصراوي Masrawy

محكمة العدل الأوروبية

بروكسل (د ب أ)
أعلنت محكمة العدل الأوروبية اليوم الثلاثاء أنه ليس من حق المفوضية الأوروبية منفردة عقد اتفاقية تجارية موسعة مع سنغافورة دون موافقة الدول الأعضاء. ويعد القرار بمثابة سابقة لأية اتفاقيات تجارية في المستقبل.

وأشارت المحكمة في بيان صحفي إلى مجالين يتطلبان حصريا موافقة الدولة العضو وهما الاستثمار الأجنبي غير المباشر وتسوية النزاعات بين المستثمرين والدول.

وكانت المفوضية الأوروبية قد طلبت الرأي القانوني للمحكمة لتوضيح ما إذا كان للاتحاد الأوروبي صلاحية حصرية تمكنه من توقيع وإبرام الاتفاقية المعنية مع سنغافورة بمفرده.

ويعمل الاتحاد الأوروبي حاليا على إبرام اتفاقيات تجارية مع كل من المكسيك واليابان وبريطانيا.

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مصراوي Masrawy

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