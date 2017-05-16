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«التضامن»: بدء مراجعة حالات المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي

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«التضامن»: بدء مراجعة حالات المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي «التضامن»: بدء مراجعة حالات المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي

التحرير

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قالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة ستراجع بيانات المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى، الذين يصل عددهم إلى 1.5 مليون أسرة، للتأكد من استحقاقهم للمساعدات، واستبعاد من تغيرت ظروفهم الاجتماعية وليسوا فى حاجة للمساعدة، وضم الفئات الأخرى منهم إلى برنامج "تكافل وكرامة"، بهدف مساعدتهم فى صرف مساعدات البرنامج التى تعد أكثر من معاش الضمان.

وأضافت "والى"، خلال احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى بمرور عامين على برنامج "تكافل وكرامة"، الخاص بصرف مساعدات للأسر الفقيرة وكبار السن والمعاقين فى مختلف المحافظات، أن الوزارة تتعاون مع عديد من الجهات فى برنامج "تكافل وكرامة"، موجهة الشكر لدولتى البرازيل والمكسيك، وبعض سفراء الدول الأخرى، على تقديم أوجه الدعم خلال تنفيذ البرنامج.

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جاء ذلك خلال احتفالية وزارة التضامن بمرور عامين على "تكافل وكرامة"، التى أقامتها الوزارة تحت عنوان "نحو حماية اجتماعية شاملة"، بحضور غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والمهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، بمشاركة عديد من الوزارات، وستين لاو جورجنسن، مدير الحماية الاجتماعية والعمل بمجموعة البنك الدولى، ومشاركة عدد من الجهات.

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التحرير

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