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وزير الأوقاف: عقيدة الإنسان بينه وبين ربه

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وزير الأوقاف: عقيدة الإنسان بينه وبين ربه وزير الأوقاف: عقيدة الإنسان بينه وبين ربه

التحرير

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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن حماية الوطن ورعايته نعمة لا يعرفها إلا من فقدها، وتسعى الجماعات الإرهابية إلى هدم هذا الوطن وإرباكه.

وأضاف مختار خلال كلمته بمؤتمر المجلس القومي للمرأة، صباح اليوم الثلاثاء، أن من يخرج عن الصف الوطني ويعمل على شقه سيتم التعامل معه بكل حزم، لافتا إلى أنه لا يمكن أن يتحقق الأمن للوطن إلا بجهد جميع أبنائه، والإسلام والمسيحية وكل الأديان السماوية ترفض الكذب والغدر وقتل النفس، وتؤكد السلام للنفس.

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وتابع "عقيدة الإنسان بينه وبين ربه ولا يمكن لأي ديانة أن تجبر الفرد على تبني شيء، وإذا قرأنا أدياننا بصورة صحيحة لفهم كل الناس أحوال دينهم فالقرآن الكريم يقول (لا إكراه في الدين) و(لكم دينكم ولي دين)".

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التحرير

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