برلماني: الرقابة ستعمل على عودة زمن الفن الجميل خلال رمضان

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أكد النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب عن محافظة القليوبية، أن الرقابة هذا العام على مسلسلات وبرامج شهر رمضان الكريم ستكون جيدة، لتدخل المجلس الأعلى لتنظيم لإعلام فى متابعة ومراجعة محتوى أعمال هذا العام، ولذلك يجب أن يطمئن الجميع أن الرسالة هذا العام ستكون أقرب من المثالية فى الفن والإعلام.

وقال سليم، إننا نمتلك الآن رقابة حقيقية على المسلسلات الرمضانية، وكل ما يعرض على شاشات التليفزيون بعكس ما كان فى الماضى، حيث أن مسلسلات وبرامج الماضى كانت مليئة بألفاظ خارجة وخادشة للحياء وشتائم، رغم أن المحتوى الإعلامى يشكل وجدان المشاهد وخاصة الأطفال.

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وأضاف سليم أن أن المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام سيأمر بوقف بث وعرض الأعمال الدرامية والبرامج حالة وجود خلل يهدد المجتمع وتعتبر هذه ميزة كبيرة وليس لها أى علاقة من قريب أو من بعيد بحرية الإبداع والفكر وخاصة أن الحرية مسئولية.

وأشار النائب البرلمانى إلى أن زمن الفن الجميل سيعود من جديد بعد أن غاب لسنين طويلة، حينما اتجه المنتجون إلى تحقيق الربح الحرام على حساب تدمير الأطفال وتدمير وتفتيت الأسرة المصرية وضياع القيم والأخلاق والشهامة المصرية.