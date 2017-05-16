حفر بئر تنموية بـ«نيدوكو» لإنتاج 175 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا

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تلقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، تقريرا من المهندس عاطف حسن رئيس شركة بترول بلاعيم (بتروبل) حول نتائج حفر البئر نيدوكو (غرب - 4) ضمن مشروع تنمية حقل نورس بمنطقة دلتا النيل.

وكشف التقرير أنه تم الانتهاء من حفر وإكمال أحدث بئر تنموية بمنطقة نيدوكو وهى البئر نيدوكو (غرب - 4) بحقل "نورس" ووضعها على الإنتاج بمعدلات إنتاج يومي 175 مليون قدم مكعب و1400 برميل متكثفات لتصبح البئر المنتجة العاشرة بهذه المنطقة الواعدة، ويتخطى معدل إنتاج الحقل حاجز 1066 مليون قدم مكعب غاز يوميا لأول مرة فى تاريخ منطقة دلتا النيل.

وأوضح أن هذه البئر تم حفرها من طبقة المايوسين على عمق 3200 متر تحت سطح البحر خلال 50 يوما، وهو ما يُعد زمنا قياسيا، وبذلك يتخطى معدل إنتاج الشركة من الغاز الطبيعى -بعد وضع هذه البئر على الإنتاج- حاجز 1612 مليون قدم مكعب غاز يوميا لأول مرة منذ سنوات.

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وأشار التقرير إلى أن الشركة قامت بالتوازي مع أعمال حفر وإكمال البئر ببعض التعديلات والتوسعات على تسهيلات المعالجة السطحية وإضافة خط معالجة جديد لرفع الطاقة الاستيعابية إلى أكثر من 1070 مليون قدم مكعب غاز يوميا في أبريل الماضى، وذلك لاستيعاب إنتاج البئر الجديدة بما يحقق أعلى إنتاجية وأفضل كفاءة تشغيلية.

وأضاف أن بتروبل نجحت في تحقيق رقم قياسى جديد لمعدل الإنتاج على مستوى الشركة خلال الشهر الجارى بحوالى 408 آلاف برميل زيت مكافئ، وأنه نتيجة لخطة العمل المضغوطة والدعم المستمر من وزارة البترول والتنسيق الكامل بين هيئة البترول وإيجاس من جانب وشركتى إينى الإيطالية وبي بي البريطانية من جانب آخر، تواصل الشركة خطتها الطموح لرفع الإنتاج من منطقة نيدوكو من خلال حفر المزيد من الآبار التنموية والاستكشافية بالمنطقة، حيث يتم حاليا حفر البئر التنموية نيدوكو غرب - 5 والمخطط وضعه على خريطة الإنتاج فى يوليو القادم بمعدل إنتاج يصل إلى 140 مليون قدم مكعب غاز يوميا.