محافظ سوهاج يكشف كواليس اجتماع رئيس الوزراء مع المحافظين

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كشف الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن تفاصيل اجتماع مجلس المحافظين برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.

وقال "عبد المنعم" إن اللقاء تناول العديد من محاور العمل الرئيسية، أهمها عدم السماح بوجود أي تعد على أراضي الدولة، والوقوف بحسم ضد الخارجين عن القانون.

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كما تناول اللقاء أيضا استعدادات مختلف المحافظات لشهر رمضان الكريم من خلال خطة تمتد لثلاثة أشهر بالتعاون مع وزارتي التموين والتنمية المحلية؛ لتوفير السلع اللازمة بكميات كافية.

وأوضح محافظ سوهاج أن المحافظة استعدت لشهر رمضان بتجهيز 15 معرض "أهلا رمضان" بجميع مراكز ومدن المحافظة، مشددا على أنه كلف مديرية التموين والوحدات المحلية بتكثيف الحملات على الأسواق وأماكن تداول السلع الغذائية؛ للتأكد من سلامتها.