للمتأخرين في مواعيدهم.. إليكم هذه الدراسة

كتبت- هاجر حاتم:

أصبحت فكرة التأخر عن المواعيد عادة لدى الكثير من الأشخاص، يتذمر منها هؤلاء أصحاب المواعيد المنضبطة، واصفين المتأهرين بعدم تحمل المسؤولية، والاستهتار، إلا أن صحيفة "الاندبندت" البريطانية نشرت دراسة تبين عكس ذلك.

تشير الدراسة إلى أن الشخص الذي يتأخر في مواعيده، أكثر حيوية وتفاؤلاً، وأقل عرضة للإحباط والضغط النفسي، كما أنه يعتبر عفوي ومنفتح، بحسب ما نشره موقع العربية.

وكذلك ذكرت "ديانا ديلونزور" المتخصصة في "كيفية إدارة الوقت"، ومؤلفة كتاب "لن أتأخر بعد اليوم"، أن الأشخاص الذين يتأخرون عن مواعيدهم هم في الغالب أناس متفائلون وغير واقعيين، ما يؤثر بالتالي على مفهومهم للوقت، حيث يعتقدون بالفعل أنهم يستطيعون الذهاب لممارسة الرياضة والعودة للتبضع، كل هذا في وقت واحد، دون التأخر في المواعيد.

ولأنهم غير واقعيين فهم لايدركون بالفعل مدى حجم التذمر الذي يصيب الطرف الآخر عند تأخرهم عن المواعيد، حيث يفكرون بأنها "ليست نهاية العالم".