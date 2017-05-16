آرسنال يدفع ريال مدريد للاحتفاظ بخدمات موراتا

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ذكرت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية، إلى أن المهاجم الإسباني ألفارو موراتا، سيستمر في صفوف ريال مدريد، في حال غادر الفرنسي كريم بنزيما الفريق الملكي.

وقالت الصحيفة البرطيانية، إن آرسنال الإنجليزي يراقب منذ فترة المهاجم الفرنسي تمهيدًا للتقدم بعرض لضمه، وفي حال رحل بنزيما إلى صفوف المدفعجية فسيستمر موراتا مع ريال مدريد.

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ويعد نادي تشيلسي ومانشستر يونايتد، من أبرز الأندية المهتمة بالتعاقد مع ألفارو موراتا، الذي يشارك على فترات متباعدة مع ريال مدريد هذا الموسم، حيث يفضل مدرب الفريق زين الدين زيدان الاعتماد على كريم بنزيما، في التشكيل الأساسي للفريق.

ويحتاج مانشستر يونايتد للتعاقد مع مهاجم لتعويض زلاتان إبراهيموفيتش، الذي بات من الصعب للغاية استمراره مع الشياطين الحمر الموسم المقبل، في ظل الإصابة التي تعرض لها، والتي لن يتعاف منها قبل شهر يناير المقبل، بينما يبحث تشيلسي عن بديل لدييجو كوستا، الذي تربطه العديد من التقارير بالعودة من جديد إلى أتلتيكو مدريد أو الانتقال إلى الدوري الصيني.