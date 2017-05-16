آرسنال يتمسك بالأمل الأخير في دوري الأبطال بمواجهة سندرلاند

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يستقبل آرسنال اليوم الثلاثاء، على ملعب الإمارات نظيره سندرلاند في المباراة المؤجلة من الجولة الـ34، وذلك في تمام الساعة 20:45، حيث يتمسك المدفعجية بالأمل الأخير في المشاركة بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهو الهدف الذي لن يتحقق إلا من خلال فوز المدفعجية بالمباراتين المتبقيتين إلى جانب انتظار تعثر ليفربول في مباراته الأخيرة أمام ميدلزبره.

ويحتل آرسنال المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 69 نقطة بينما يقبع سندرلاند في المركز الأخير برصيد 24 نقطة وهبط رسميا إلى دوري الدرجة الأولى، ولم يسبق للمدفعجية أن خسروا أي مباراة على ملعبهم في تاريخ البريميرليج أمام سندرلاند حيث فاز آرسنال في 10 مباريات وتعادل في 5 مواجهات.

ومن جانبه فاز سندرلاند، في مباراة واحدة فقط في آخر 26 مباراة أمام المدفعجية في الدوري الإنجليزي، وأتي ذلك الانتصار بهدف نظيف في شهر نوفمبر من عام 2009 حيث تعادل الفريق في 9 مباريات وخسر 16 مواجهة أخرى.

ونجح المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو في التسجيل 4 مرات في آخر 4 مواجهات أمام سندرلاند في جميع المسابقات، من بينهم هدفين من أول لمستين له بعد نزوله كبديل في لقاء الدور الأول هذا الموسم بين الفريقين.

وإذا تمكن جيرو من التسجيل اليوم فسيصبح اللاعب الثالث الذي يسجل الهدف رقم 50 على ملعب الإمارات في جميع المسابقات بعد روبن فان بيرسي وثيو والكوت.

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كما يحتاج المهاجم الفرنسي لتسجيل هدفين ليصبح اللاعب رقم 19 في تاريخ المدفعجية الذي يسجل 100 هدف في جميع المسابقات.

وبدوره خسر مدرب سندرلاند ديفيد مويس 15 مباراة أمام أرسين فينجر في البريميرليج وهو أكبر عدد من الخسائر يتعرض له أمام مدرب واحد، وإذا فاز آرسنال اليوم فسيحقق فينجر فوزه رقم 20 على مويس في جميع المسابقات وسيكون المدرب الذي تغلب عليه فينجر أكثر من أي مدرب آخر.

وخسر آرسنال مباراة وحيدة من آخر 16 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي على ملعب الإمارات محققا الفوز في 12 مباراة والتعادل في 3 مواجهات، وأتت الخسارة الوحيدة أمام واتفورد بنتيجة 2-1 في شهر يناير الماضي، كما لم تسكن شباك المدفعجية أي هدف في أخر 3 مباريات في الدوري على ملعب الإمارات ولم يحافظ أرسنال على نظافة شباكه على ملعبه في 4 مباريات متتالية في جميع المسابقات منذ شهر فبراير من عام 2014.

وبدوره فشل سندرلان في التسجيل في 10 مباريات من آخر 15 مواجهة خاضها خارج ملعبه في الدوري الإنجليزي، بل وفشلت القطط السوداء في التسجيل في 19 مباراة بشكل عام هذا الموسم أكثر من أي فريق أخر.