أخبار عاجلة

مباراة الجزيرة وسبورتنج في بطولة دوري السوبر لكرة السلة -
فيديو| «موسى» يكشف حجم المعونات التي تلقتها مصر من الخليج -
مساء الأنوار: لقاء مع إبراهيم عثمان - رئيس النادي الإسماعيلي -
مساء الأنوار: قائمة النادي الأهلي لمباراة الشرقية -
مساء الأنوار: وفد الفيفا يزور المقاولون العرب بشأن صدور رخصة النادي الاحترافية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن - نجم النادي الإسماعيلي -
مساء الأنوار: استطلاع آراء الجماهير عن مهاجم المنتخب الأمثل لخوض لقاء تونس -
مساء الأنوار - أحد المرشحين لرئاسة النادي الأهلي لـ حسام غالي: إذا اعتزلت ستكون في قائمتي -
مساء dmc - كاميرا مساء dmc في قرية الناصرية بالجيزة بعد عامين على برنامج "تكافل وكرامة" -
مساء الأنوار: أخر المستجدات في أزمة إعادة مباراة الزمالك ومصر للمقاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

ضبط 9 آلاف مخالفة مرورية خلال شهر بالوادي الجديد

Google+ Print
ضبط 9 آلاف مخالفة مرورية خلال شهر بالوادي الجديد ضبط 9 آلاف مخالفة مرورية خلال شهر بالوادي الجديد

مصراوي Masrawy

العميد أشرف الجرف مدير ادارة مرور الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

شنت الإدارة العامة لمرور محافظة الوادي الجديد، حملات مرورية، لضبط السيطرة على شوارع مراكز المحافظة عبر الكمائن المتحركة والثابتة ، بإشراف اللواء أحمد عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، والعميد أشرف الجرف مدير إدارة مرور المحافظة علي مدار شهر مضي.

أسفرت الحملات التي بدأت يوم 16 أبريل وانتهت اليوم الثلاثاء 16مايو الجاري، التي ترأسها الرائد عمرو أحمد صالح، رئيس وحدة مباحث المرور بالمحافظة، عن تحرير 8867 مخالفة متنوعة، وضبط عدد من الدراجات البخارية غير المرخصة بدون لوحات معدنية، وضبط 253 حالة سير برخص تسيير منتهية و225 حالة قيادة برخصة قيادة منتهية.

كما حررت الحملات 202 مخالفة عدم ارتداء حزام أمان، و237 مخالفات قيادة دراجات نارية بدون ارتداء خوذة، و290 حالة قيادة بدون رخص قيادة.
ووجه مدير أمن المحافظة، بتكثيف الحملات الأمنية، لضبط الإيقاع المروري بالشوارع والميادين، وتسهيل الحركة المرورية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان: التحقيق في واقعة التحرش بطالبة "التجارة"

القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان: التحقيق في واقعة التحرش بطالبة "التجارة"

صورة وخبر: ترامب يمد يده إلى أردوغان

صورة وخبر: ترامب يمد يده إلى أردوغان

10 تصريحات × 24 ساعة

10 تصريحات × 24 ساعة

إخلاء سبيل موظفي حي غرب شبرا المتهمين بإهدار المال العام

إخلاء سبيل موظفي حي غرب شبرا المتهمين بإهدار المال العام