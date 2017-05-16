ضبط 9 آلاف مخالفة مرورية خلال شهر بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

شنت الإدارة العامة لمرور محافظة الوادي الجديد، حملات مرورية، لضبط السيطرة على شوارع مراكز المحافظة عبر الكمائن المتحركة والثابتة ، بإشراف اللواء أحمد عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، والعميد أشرف الجرف مدير إدارة مرور المحافظة علي مدار شهر مضي.

أسفرت الحملات التي بدأت يوم 16 أبريل وانتهت اليوم الثلاثاء 16مايو الجاري، التي ترأسها الرائد عمرو أحمد صالح، رئيس وحدة مباحث المرور بالمحافظة، عن تحرير 8867 مخالفة متنوعة، وضبط عدد من الدراجات البخارية غير المرخصة بدون لوحات معدنية، وضبط 253 حالة سير برخص تسيير منتهية و225 حالة قيادة برخصة قيادة منتهية.

كما حررت الحملات 202 مخالفة عدم ارتداء حزام أمان، و237 مخالفات قيادة دراجات نارية بدون ارتداء خوذة، و290 حالة قيادة بدون رخص قيادة.

ووجه مدير أمن المحافظة، بتكثيف الحملات الأمنية، لضبط الإيقاع المروري بالشوارع والميادين، وتسهيل الحركة المرورية.