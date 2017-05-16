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نيابة المنيا تحقق مع متهم في 38 قضية

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نيابة المنيا تحقق مع متهم في 38 قضية نيابة المنيا تحقق مع متهم في 38 قضية

مصراوي Masrawy

مديرية أمن المنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

أحالت مباحث قسم شرطة المنيا، اليوم الثلاثاء، مسجل خطر متهم في 38 قضية سرقة ومخدرات للنيابة العامة لبدء التحقيقات معه.

تلقى اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء محمود عفيفي مدير المباحث الجنائية، بضبط "ص.ع. ي" 26 عامًا، عاطل ومقيم بعزبة جاد السيد، ببندر المنيا، مسجل خطر تحت رقم 1280 فئه (أ) سرقات عامة، والسابق اتهامه في 38 قضية، سرقة – مخدرات– سرقة درجات بخارية – سرقة مهام سكة حديد – ، آخرهم القضية رقم 1975/2016 جنح قسم المنيا الجديدة، سرقة حديد تسليح.

وبالفحص، تبين ارتكابه واقعة المحضر رقم 11099/2017 جنح قسم المنيا "سرقة جهاز كمبيوتر لاب توب" من داخل محل مخبوزات ملك ذكريا ا. س 39 عاما محامي حر ومقيم شارع أرض سلطان، بدائرة قسم المنيا، والكائن شارع 6 أكتوبر، بدائرة القسم، وذلك بطريق المغافلة.

بمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة، وبإرشاده تم ضبط الجهاز، وبعرضه على المبلغ تعرف عليه.

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