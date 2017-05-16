حبس قاتل والدته بسبب "الكيف" بالشرقية 4 أيام على ذمة التحقيق

الشرقية – فاطمة الديب

قررت نيابة بلبيس العامة، بإشراف المستشار الدكتور ياسر إبراهيم هندي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الثلاثاء، حبس عاطلاً متهمًا بقتل والدته بسبب إدمانه للمواد المُخدرة بدائرة المركز، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوصول "ف.ح.ر." 50 عامًا، ربة منزل، مُقيمة بندر بلبيس، للمستشفى العام، مُصابة بعدة طعنات بالوجه والرقبة.

وتبين من التحريات الأولية، أن وراء الواقعة نجل المجني عليها المدعو "م.ع"، 30 عامًا، عاطل، مُقيم بمنطقة "المتاجر" ببندر بلبيس؛ وأنه قتل والدته بسبب إدمانه للمواد المُخدرة.

وكشفت التحريات، عن أن المتهم طلب من والدته "المجني عليها" إعطاءه مبلغًا من المال لشراء مواد مُخدرة، فعاتبته الأخيرة وطالبته بأن يبحث عن شراء شيء ذي فائدة، فما كان منه إلا أنه انهال عليها طعنًا بآلة حادة "مطواة"، مُحدثًا عدة جروح بوجهها ورقبتها، لتلقى حتفها بعدما فشلت مساعيها في الاستغاثة بجارتها.

جرى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى بلبيس العام، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وملابساتها، فيما تمكن ضباط البحث الجنائي من ضبط المتهم والسلاح المُستخدم في الواقعة.