تجديد وإنشاء 3 معاهد أزهرية بـ 18مليون جنيه في الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن تجديد وإنشاء 3 معاهد أزهرية في 3 قرى بالمركز بتكلفة إجمالية 15 مليون جنيه من موازنة الأزهر الشريف.

قال رئيس مركز الفرافرة، اللواء محمد العدوى، لـ"مصراوي": " إن المشروع يتضمن إحلال وتجديد معهدًا أزهريًا بقرية النهضة بتكلفة 4.5 مليون جنيه، وآخر في قرية صبيح بتكلفة 5 .5 مليون جنيه، وإنشاء ثالث بقرية أبو بكر الصديق بتكلفة 8 ملايين جنيه، على أن تدخل المعاهد الـ 3 الخدمة في العام الدراسي المقبل" .

أضاف العدوي، أن وزارة الأوقاف انتهت من أعمال تجديد مسجدين بقريتي الأمل وأبو الهول بالمركز بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه، ودخلا الخدمة مباشرة .