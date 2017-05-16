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تجديد وإنشاء 3 معاهد أزهرية بـ 18مليون جنيه في الوادي الجديد

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تجديد وإنشاء 3 معاهد أزهرية بـ 18مليون جنيه في الوادي الجديد تجديد وإنشاء 3 معاهد أزهرية بـ 18مليون جنيه في الوادي الجديد

مصراوي Masrawy

الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن تجديد وإنشاء 3 معاهد أزهرية في 3 قرى بالمركز بتكلفة إجمالية 15 مليون جنيه من موازنة الأزهر الشريف.

قال رئيس مركز الفرافرة، اللواء محمد العدوى، لـ"مصراوي": " إن المشروع يتضمن إحلال وتجديد معهدًا أزهريًا بقرية النهضة بتكلفة 4.5 مليون جنيه، وآخر في قرية صبيح بتكلفة 5 .5 مليون جنيه، وإنشاء ثالث بقرية أبو بكر الصديق بتكلفة 8 ملايين جنيه، على أن تدخل المعاهد الـ 3 الخدمة في العام الدراسي المقبل" .

أضاف العدوي، أن وزارة الأوقاف انتهت من أعمال تجديد مسجدين بقريتي الأمل وأبو الهول بالمركز بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه، ودخلا الخدمة مباشرة .

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مصراوي Masrawy

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