إصابة شخصين إثر تصادم سيارتين بطريق الفيوم

من الركام إلى العلم.. حين عرفت قرية مصرية معنى "المدرسة"

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"إضراب الكرامة" في يومه الـ27 .. والاحتلال يرفض التفاوض

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هاتف ذكي يمكن شحن بطاريته في 5 دقائق "قد يطرح بالأسواق العام المقبل"