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المرصد السوري : 42 قتيلا جراء قصف للتحالف الدولي على مدينة البوكمال

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المرصد السوري : 42 قتيلا جراء قصف للتحالف الدولي على مدينة البوكمال المرصد السوري : 42 قتيلا جراء قصف للتحالف الدولي على مدينة البوكمال

مصراوي Masrawy

قصف للتحالف الدولي

القاهرة/ دمشق- (د ب أ):

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 42 شخصا جراء قصف من قبل طائرات يرجح أنها تابعة للتحالف الدولي استهدف مدينة البوكمال قبل يومين.

وقال المرصد في بيان صحفي اليوم، الثلاثاء، إن من بين القتلى 11 طفلاً و ست مواطنات، و14 من اللاجئين العراقيين الذين قدموا إلى مدينة البوكمال الواقعة في الريف الشرقي لدير الزور، على الحدود السورية - العراقية، والتي أتبعها تنظيم داعش بـ "ولاية الفرات" التي تضم البوكمال مع مدينة القائم العراقية وريفيهما.

وأشار المرصد إلى أن أعداد الخسائر البشرية، مرشحة للارتفاع بسبب وجود عشرات الجرحى، بعضهم في حالات خطرة، ووجود مفقودين تحت أنقاض الدمار الذي خلفه القصف .

وحسب المرصد ، قتل 20 على الأقل من عناصر التنظيم في الضربات ذاتها على محيط مسجدي الرحمن والإيمان ومنطقة الهجانة بالبوكمال.

وكانت مصادر محلية سورية قالت إن ضربة جوية، يعتقد أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة نفذها مساء أول أمس الاحد استهدفت مركبة تقل عاملات تعملن بزراعة محصول القطن وهن عائدات إلى منازلهن في بلدة العكيرشي25 كيلومترا شرق مدينة الرقة السورية، ما تسبب في مقتل 22 امرأة وإصابة 12 أخريات في ريف الرقة الشرقي.

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