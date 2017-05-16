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خسائر مالية فادحة لمانشستر يونايتد حال خسارة الدوري الأوروبي

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خسائر مالية فادحة لمانشستر يونايتد حال خسارة الدوري الأوروبي خسائر مالية فادحة لمانشستر يونايتد حال خسارة الدوري الأوروبي

التحرير

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يسعى لاعبو مانشستر يونايتد، للتغلب على أياكس، في نهائي الدوري الأوروبي، يوم 24 من الشهر الجاري، وذلك من أجل ضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، إلى جانب الحصول على جوائز مالية تصل إلى 45 مليون جنيه إسترليني حسبما أوضحت صحيفة «ذا صن» البريطانية.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن كل لاعب من مانشستر يونايتد، سيحصل على 25% زيادة في مرتبه حال التتويج بلقب الدوري الأوروبي، والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، وهي البطولة التي بات من المستحيل التأهل إليها من خلال احتلال إحدى المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي.

وتنص عقود لاعبي الشياطين الحمر التي تفترض أن الفريق يشارك دائما في دوري أبطال أوروبا، على أن أي لاعب يحصل على أجر أسبوعي يتخطي 20 ألف جنيه إسترليني يتعرض لخسارة 25% من أجره في حال فشل الفريق في التأهل إلى المسابقة الأعرق على صعيد القارة الأوروبية.

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ووفقًا للبند السابق، فإن 28 مليون إسترليني قطعت من أجور 22 لاعبًا من لاعبي مانشستر يونايتد الحاليين بعد الفشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وفي حال فشل الفريق في التأهل هذا الموسم أيضا سيطبق ذلك البند من جديد والذي من شأنه أن يقتطع 9 ملايين جنيه إسترليني من أجور بوجبا وإبراهيموفيتش ومخيتاريان وبايلي وحدهم وهم اللاعبين الذي تعاقد معهم مانشستر بداية الموسم الحالي.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن عقود الرعاية مع الشركات الكبرى ستتأثر في حال فشل مانشستر في التأهل إلى دوري الأبطال، فهناك بند في تعاقد مانشستر مع شركة أديداس يتيح للأخيرة خصم 30% من قيمة العقد السنوي البالغ 75 مليون إسترليني في حال فشل الفريق في التأهل إلى المسابقة الأوروبية لمواسم متتالية.

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التحرير

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