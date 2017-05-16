الاثنين.. شرم الشيخ تستضيف وفدًا دبلوماسيًا كوريًا

شرم الشيخ - أحمد السيد:

أكد مصدر مسئول بمحافظة جنوب سيناء، أن وفد دبلوماسي من السفارة الكورية بالقاهرة، يتكون من سفير كوريا وزوجته وعدد 2 دبلوماسيين، سيزور مدينة شرم الشيخ، ومنطقة سانت كاترين، ليتفقد خلالها المعالم السياحية والدينية.

وأضاف المصدر، أن هذه الزيارة بمثابة دعوة لكل السوق الكوري لزيارة مصر عامة، وشرم الشيخ خاصة، ونقل الصورة الصحيحة أمام العالم بأن مصر آمنة وخاصة مدينة السلام "شرم الشيخ، لافتا إلى أن الزيارة سوف تستغرق 3 أيام بداية من 22 إلى 24 من الشهر الجاري.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة ممثلة في محافظة جنوب سيناء، لفتح أسواق جديدة، والترويج للمقاصد السياحية المصرية.