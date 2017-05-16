أخبار عاجلة

مباراة الجزيرة وسبورتنج في بطولة دوري السوبر لكرة السلة -
فيديو| «موسى» يكشف حجم المعونات التي تلقتها مصر من الخليج -
مساء الأنوار: لقاء مع إبراهيم عثمان - رئيس النادي الإسماعيلي -
مساء الأنوار: قائمة النادي الأهلي لمباراة الشرقية -
مساء الأنوار: وفد الفيفا يزور المقاولون العرب بشأن صدور رخصة النادي الاحترافية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن - نجم النادي الإسماعيلي -
مساء الأنوار: استطلاع آراء الجماهير عن مهاجم المنتخب الأمثل لخوض لقاء تونس -
مساء الأنوار - أحد المرشحين لرئاسة النادي الأهلي لـ حسام غالي: إذا اعتزلت ستكون في قائمتي -
مساء dmc - كاميرا مساء dmc في قرية الناصرية بالجيزة بعد عامين على برنامج "تكافل وكرامة" -
مساء الأنوار: أخر المستجدات في أزمة إعادة مباراة الزمالك ومصر للمقاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

الاثنين.. شرم الشيخ تستضيف وفدًا دبلوماسيًا كوريًا

Google+ Print
الاثنين.. شرم الشيخ تستضيف وفدًا دبلوماسيًا كوريًا الاثنين.. شرم الشيخ تستضيف وفدًا دبلوماسيًا كوريًا

مصراوي Masrawy

محافظة جنوب سيناء

شرم الشيخ - أحمد السيد:

أكد مصدر مسئول بمحافظة جنوب سيناء، أن وفد دبلوماسي من السفارة الكورية بالقاهرة، يتكون من سفير كوريا وزوجته وعدد 2 دبلوماسيين، سيزور مدينة شرم الشيخ، ومنطقة سانت كاترين، ليتفقد خلالها المعالم السياحية والدينية.

وأضاف المصدر، أن هذه الزيارة بمثابة دعوة لكل السوق الكوري لزيارة عامة، وشرم الشيخ خاصة، ونقل الصورة الصحيحة أمام العالم بأن مصر آمنة وخاصة مدينة السلام "شرم الشيخ، لافتا إلى أن الزيارة سوف تستغرق 3 أيام بداية من 22 إلى 24 من الشهر الجاري.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة ممثلة في محافظة جنوب سيناء، لفتح أسواق جديدة، والترويج للمقاصد السياحية المصرية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو| «موسى» يكشف حجم المعونات التي تلقتها مصر من الخليج

فيديو| «موسى» يكشف حجم المعونات التي تلقتها مصر من الخليج

مساء الأنوار: أخر المستجدات في أزمة إعادة مباراة الزمالك ومصر للمقاصة

مساء الأنوار: أخر المستجدات في أزمة إعادة مباراة الزمالك ومصر للمقاصة

مساء dmc - وزيرة التضامن الاجتماعي: لم نعتاد في مصر على التعاون بين الوزارات أو تبادل البيانات بينهم

مساء dmc - وزيرة التضامن الاجتماعي: لم نعتاد في مصر على التعاون بين الوزارات أو تبادل البيانات بينهم

مساء الأنوار: ثروت سويلم ينفي تصريحاته بأنه يتمنى أن يكون نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك

مساء الأنوار: ثروت سويلم ينفي تصريحاته بأنه يتمنى أن يكون نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك