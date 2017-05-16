بالصور .. إنجليزيان يزوران مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر

الأقصر – محمد محروس:

زار سائحان إنجليزيان الجنسية أثناء إقامتهم بالأقصر، مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمدينة طيبة الجديدة.

وأكدا السائحان أن زيارتهما جاءت للتعرف على طبيعة سير العمل في المستشفى علي أرض الواقع، عقب رؤيتهما الاعلانات الخاصة بالمستشفى على صفحات الانترنت.

وابديا السائحان سعادتهم الكبيرة لما لمسوه من خدمات طبية تقدمها المستشفى للمرضي، كما زارا دار الضيافة علي بعد أمتار من مقر المستشفى، وشاهدا الأعمال التي تجرى ضمن المرحلة الثانية بالمؤسسة.

وأطلق الثنائي الإنجليزي الجنسية لقب (معبد الأقصر الطبي) علي المستشفى لما شاهدوه من مستوي طبي مميز وكذلك أعمدة ورسومات فرعونية منتشرة بمختلف أرجاء أقسام المستشفى، ليلتقطا الصور التذكارية مع المرضي والفريق الطبي داخل مقر المستشفى، كما أعلنا أنهما سينطلقان في تدشين أول وأضخم حملة متطوعين وأصدقاء مستشفى شفاء الأورمان في دولة إنجلترا لتقديم دعم معنوي ومادي للمرضي.

وتستكمل حالياً مستشفي شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالأقصر أعمال المرحلة الثانية التى ستضم أربعة غرف عمليات كبيرة ووحدة رعاية مركزة بسعة 26 سريرا ووحدة للمناظير الطبية ووحدة غسيل كلوى تضم 5 أسرة ووحدة افاقة وقسم الإقامة الداخلية ويضم 110 أسرة وجهاز أشعة فلوروسكوبى (PET CT).

بالإضافة إلى جهاز أشعة بوزيترونى ووحدة بنك الدم ووحدة التخلص من النفايات الطبية ووحدة باثولوجيا جراحية ومركز للنظم والمعلومات.

وجرى تجهيز المستشفى بأحدث أجهزة التشخيص والعلاج على مستوى العالم في مجال الأورام وتخدم كبداية سكان ست محافظات في جنوب الصعيد بتعداد سكاني يبلغ حوالي 11 مليون نسمة وعدد حالات سرطانية جديدة تبلغ حوالي 12 ألف حالة جديدة سنويا مع الحالات التي تم اكتشافها من قبل.