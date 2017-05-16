أخبار عاجلة

مباراة الجزيرة وسبورتنج في بطولة دوري السوبر لكرة السلة -
فيديو| «موسى» يكشف حجم المعونات التي تلقتها مصر من الخليج -
مساء الأنوار: لقاء مع إبراهيم عثمان - رئيس النادي الإسماعيلي -
مساء الأنوار: قائمة النادي الأهلي لمباراة الشرقية -
مساء الأنوار: وفد الفيفا يزور المقاولون العرب بشأن صدور رخصة النادي الاحترافية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن - نجم النادي الإسماعيلي -
مساء الأنوار: استطلاع آراء الجماهير عن مهاجم المنتخب الأمثل لخوض لقاء تونس -
مساء الأنوار - أحد المرشحين لرئاسة النادي الأهلي لـ حسام غالي: إذا اعتزلت ستكون في قائمتي -
مساء dmc - كاميرا مساء dmc في قرية الناصرية بالجيزة بعد عامين على برنامج "تكافل وكرامة" -
مساء الأنوار: أخر المستجدات في أزمة إعادة مباراة الزمالك ومصر للمقاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. علوم و تكنولوجيا

بالفيديو || صدمة لمالكي "Bmw" و "Audi" و "سكودا" فى مصر

Google+ Print
بالفيديو || صدمة لمالكي "Bmw" و "Audi" و "سكودا" فى مصر بالفيديو || صدمة لمالكي "Bmw" و "Audi" و "سكودا" فى مصر

يرتبط المصريون بسياراتهم ارتباطًا وثيقًا لدرجة أن البعض يطلق أسماء على سيارته مثل "الشبح" و "" ومثل هذه النوعية من الأسماء، خاصة السيارات الألمانية تحظى باحترام كبير لدى المصريين بالتحديد "مرسيدس" و "بي إم دابليو"، وهما الأعلى سعرًا فى السوق المصرية.
 
ولكن الصدمة أن المصريين طوال تاريخ ماركة "Bmw" ينطقون إسمها بالخطًا، حيث يكون النطق كالتالى "بي إم دابليو"، ولكن النطق الصحيح "بي إم في"، وعلى نفس الفكرة ماركة "سكودا"، فالنطق الصحيح لها هو "شكودا".
 
ويأتى فى سياق الفيديو التالى أشهر ماركات السيارات فى العالم، وبالإضافة لماركة "Audi" نطقها "آودي" بفتح حرف الألف، وليس كالمعتاد "أودي".
 
ويذكر أن النطق الصحيح لأشهر ماركات السيارات العالمية قد تخطي حاجز المليون مشاهدة فى أقل من 12 ساعة فقط.

 

المصدر : صدى البلد

  •  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
أول تعليق لمدير مطار شرم الشيخ عن فيديو "نقطة" الراقصة

أول تعليق لمدير مطار شرم الشيخ عن فيديو "نقطة" الراقصة

فيديو| «موسى» يكشف حجم المعونات التي تلقتها مصر من الخليج

فيديو| «موسى» يكشف حجم المعونات التي تلقتها مصر من الخليج

مساء الأنوار: أخر المستجدات في أزمة إعادة مباراة الزمالك ومصر للمقاصة

مساء الأنوار: أخر المستجدات في أزمة إعادة مباراة الزمالك ومصر للمقاصة

مساء dmc - وزيرة التضامن الاجتماعي: لم نعتاد في مصر على التعاون بين الوزارات أو تبادل البيانات بينهم

مساء dmc - وزيرة التضامن الاجتماعي: لم نعتاد في مصر على التعاون بين الوزارات أو تبادل البيانات بينهم