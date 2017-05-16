بالفيديو || صدمة لمالكي "Bmw" و "Audi" و "سكودا" فى مصر

سمر العشري

يرتبط المصريون بسياراتهم ارتباطًا وثيقًا لدرجة أن البعض يطلق أسماء على سيارته مثل "الشبح" و " عيون " ومثل هذه النوعية من الأسماء، خاصة السيارات الألمانية تحظى باحترام كبير لدى المصريين بالتحديد "مرسيدس" و "بي إم دابليو"، وهما الأعلى سعرًا فى السوق المصرية.

ولكن الصدمة أن المصريين طوال تاريخ ماركة "Bmw" ينطقون إسمها بالخطًا، حيث يكون النطق كالتالى "بي إم دابليو"، ولكن النطق الصحيح "بي إم في"، وعلى نفس الفكرة ماركة "سكودا"، فالنطق الصحيح لها هو "شكودا".

ويأتى فى سياق الفيديو التالى أشهر ماركات السيارات فى العالم، وبالإضافة لماركة "Audi" نطقها "آودي" بفتح حرف الألف، وليس كالمعتاد "أودي".

ويذكر أن فيديو النطق الصحيح لأشهر ماركات السيارات العالمية قد تخطي حاجز المليون مشاهدة فى أقل من 12 ساعة فقط. المصدر : صدى البلد

شبكةعيونالإخبارية

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