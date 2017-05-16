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تحطم طائرة صغيرة قرب نيويورك ومصرع طاقمها

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تحطم طائرة صغيرة قرب نيويورك ومصرع طاقمها تحطم طائرة صغيرة قرب نيويورك ومصرع طاقمها

مصراوي Masrawy

تحطم طائرة صغيرة قرب نيويورك

واشنطن – (أ ش أ):

لقي شخصان من طاقم طائرة صغيرة مصرعهما بعد أن تحطمت طائرتهما قرب مدينة نيويورك.

ونقلت قناة "الحرة" الفضائية اليوم الثلاثاء، عن الشرطة في مدينة كارلستاد تأكيدها أن الطائرة سقطت قرب مطار تيتربورو في نيوجيرزي وأنها من طراز ليرجت 35.

وأوضحت الشرطة أن الطائرة لم يكن على متنها أي مسافر، مشيرة إلى أنها غادرت فيلادلفيا، قبل أن تسقط بعد ذلك فوق منطقة صناعية.

وأبانت أنه لم يتبين بعد سبب سقوط الطائرة، وأن السلطات المختصة فتحت تحقيقا في الموضوع.

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مصراوي Masrawy

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