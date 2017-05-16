تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، انخفاض طفيف في درجات الحرارة شمالا، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، بينما يظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 22 34

الإسكندرية 19 26

مطروح 18 26

بورسعيد 21 27

دمياط 21 27

الإسماعيلية 20 35

السويس 20 35

العريش 16 30

شاهد أيضا

مرسى علم 25 35

الغردقة 26 37

شرم الشيخ 26 36

المنيا 22 36

الفيوم 22 35

أسيوط 23 38

سوهاج 25 40

الأقصر 27 43

أسوان 28 43

الوادي الجديد 27 41

قنا 27 42