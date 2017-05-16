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عبد الفتاح: الناس قلقانة على طلاب الثانوية «قال يعني هيشتغلوا بتخصصاتهم»

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عبد الفتاح: الناس قلقانة على طلاب الثانوية «قال يعني هيشتغلوا بتخصصاتهم» عبد الفتاح: الناس قلقانة على طلاب الثانوية «قال يعني هيشتغلوا بتخصصاتهم»

التحرير

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قال الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن وزارة التربية والتعليم تقف على «أصابع رجليها» من جديد مع قرب امتحانات الثانوية العامة، وفي الناحية الأخرى تهدد صفحة «شاومينج» الوزارة بتسريب الامتحانات كالعادة.

وأضاف عبد الفتاح، خلال تقديم برنامجه «حلقة الوصل»، عبر قناة «أون لايف»، أن ما يحدث أشبه بمسرحية، والطلاب وأولياء الأمور هما الضحية، مستطردًا: «الناس قلقانة على ولادها أوي في الثانوية العامة، قال يعني هيشتغلوا بتخصصاتهم».

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وتابع: «كليتك مكتوبالك من وأنت في بطن أمك، بلاش تعقدوا الطلاب، بلاش تتعبوهم نفسيًا».

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التحرير

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