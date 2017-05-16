وكيل صالح جمعة: تسويق موكلي ليس صعبا.. وهذه حقيقة مفاوضات الزمالك

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قال عبد الرحمن مجدي، وكيل صالح جمعة، صانع ألعاب النادي الأهلي، إنه لا يملك إجابة على سؤاله حول عدم مشاركة اللاعب مع ناديه في المباريات، مشيرًا إلى أن طموحاته معه كانت أكبر بكثير مما يحدث.

ونفى «مجدي» خلال مداخلة هاتفية بحلقة أمس الاثنين، من برنامج «مساء الأنوار» الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي على قناة oN sport، دخول نادي الزمالك في مفاوضات مع اللاعب، مؤكدًا أنه أمر غير منطقي خاصة أنه مرتبط بعقد مع النادي الأحمر يمتد لـ3 سنوات مقدمة.

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وأضاف، أن الصورة ليست واضحة في مستقبل «صالح» مع القلعة الحمراء، مؤكدًا أن اللاعب ترك سمعة طيبة في البرتغال ويتلقى اتصالات بصفة مستمرة للاستفسار عن إمكانية التعاقد معه، وهو ما حدث بالفعل في يناير الماضي، بوجود عرض إماراتي وآخر برتغالي، تسويقه لن يكون صعبًا».