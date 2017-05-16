بعد منعه من صعود المنابر.. سالم عبد الجليل: أحترم قرارات الدولة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

علق الدكتور سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف سابقًا، على بيان وزارة الأوقاف الخاص بسحب ترخيص الخطابة منه، ومنعه من الصعود على المنابر.

وقال عبد الجليل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت مصر» المُذاع على قناة «التليفزيون العربي»: «أنا رجل دولة وأحترم قرارات الدولة ولا تعليق، والسلام عليكم».

شاهد أيضا

وقالت وزارة الأوقاف، فى بيان رسمى، إن المواطنة حقوق وواجبات متكافئة، وإنه لا تمييز لأحد على آخر بسبب الدين أو اللون أو العرق أو الجنس فى ظل هذه المواطنة المتكافئة، وأنه لا منة لأحد على آخر إنما هى حقوق متبادلة، وأن الوزارة تعمل بكل ما أوتيت من إمكانات على ترسيخ أسس هذه المواطنة، بل تتجاوز ذلك من خلال مبعوثيها وموفديها وإصداراتها المترجمة إلى العمل على نشر السلام العالمى، وترسيخ أسس العيش المشترك.

وأكدت الوزارة احترامها لحرية المعتقد وحرية الاختيار وعدم التعرض لعقائد الآخرين بسوء، وقد أعلنت عن تأسيس المركز العالمى للسلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع للوزارة، ليكون منطلقًا لنشر ثقافة السلام وأسس التعايش السلمى بل التكامل الإنسانى بين البشر جميعًا دون تمييز، وسيكون أعضاؤه من العلماء والمفكرين والمثقفين مسلمين وغير مسلمين، من مصر ومختلف دول العالم، ليحل حوار الأديان والحضارات والثقافات والمصالح المشتركة محل أى لون من ألوان الصراع أو الطائفية، مؤملين أن تكون مصر هى القلب النابض للعالم كله فى ذلك.