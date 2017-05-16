فيديو| مصيلحي: المواطن سيشعر بتغير ملموس في مستوى المعيشة قريبا

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قال الدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه خلال أيام، ومع بداية شهر رمضان، سيتم فتح معارض «أهلا رمضان»، في معظم محافظات الجمهورية والمدن.

وأضاف مصيلحي، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع على قناة «دي إم سي»، أن استهلاك المصريين من الخبز في رمضان يقل بصورة كبيرة، وذلك إذا تمت مقارنته بالأرز والمكرونة والسكر الذي يتزايد خلال الشهر الكريم.

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وأشار الوزير، إلى أنه خلال الفترة القادمة سيشعر المواطن بتغيير ملموس في المستوى المعيشي، وأنه يجب علينا أن ننظر إلى المستقبل بشكل إيجابي.