أخبار عاجلة

مباراة الجزيرة وسبورتنج في بطولة دوري السوبر لكرة السلة -
فيديو| «موسى» يكشف حجم المعونات التي تلقتها مصر من الخليج -
مساء الأنوار: لقاء مع إبراهيم عثمان - رئيس النادي الإسماعيلي -
مساء الأنوار: قائمة النادي الأهلي لمباراة الشرقية -
مساء الأنوار: وفد الفيفا يزور المقاولون العرب بشأن صدور رخصة النادي الاحترافية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن - نجم النادي الإسماعيلي -
مساء الأنوار: استطلاع آراء الجماهير عن مهاجم المنتخب الأمثل لخوض لقاء تونس -
مساء الأنوار - أحد المرشحين لرئاسة النادي الأهلي لـ حسام غالي: إذا اعتزلت ستكون في قائمتي -
مساء dmc - كاميرا مساء dmc في قرية الناصرية بالجيزة بعد عامين على برنامج "تكافل وكرامة" -
مساء الأنوار: أخر المستجدات في أزمة إعادة مباراة الزمالك ومصر للمقاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

فيديو| مصيلحي: المواطن سيشعر بتغير ملموس في مستوى المعيشة قريبا

Google+ Print
فيديو| مصيلحي: المواطن سيشعر بتغير ملموس في مستوى المعيشة قريبا فيديو| مصيلحي: المواطن سيشعر بتغير ملموس في مستوى المعيشة قريبا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الدكتور على مصيلحي، وزير والتجارة الداخلية، إنه خلال أيام، ومع بداية شهر رمضان، سيتم فتح معارض «أهلا رمضان»، في معظم محافظات الجمهورية والمدن.

وأضاف مصيلحي، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع على قناة «دي إم سي»، أن استهلاك المصريين من الخبز في رمضان يقل بصورة كبيرة، وذلك إذا تمت مقارنته بالأرز والمكرونة والسكر الذي يتزايد خلال الشهر الكريم.

شاهد أيضا

وأشار الوزير، إلى أنه خلال الفترة القادمة سيشعر المواطن بتغيير ملموس في المستوى المعيشي، وأنه يجب علينا أن ننظر إلى المستقبل بشكل إيجابي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو| «موسى» يكشف حجم المعونات التي تلقتها مصر من الخليج

فيديو| «موسى» يكشف حجم المعونات التي تلقتها مصر من الخليج

فيديو| عمرو أديب: «الشعب المصري خرم جوجل.. الله أكبر»

فيديو| عمرو أديب: «الشعب المصري خرم جوجل.. الله أكبر»

فيديو| «موسى»: «السيسي مخافش على الكرسي من التعويم»

فيديو| «موسى»: «السيسي مخافش على الكرسي من التعويم»

فيديو| بشير التابعي: الأهلي قدم لي ما لم يقدمه لأبو تريكة

فيديو| بشير التابعي: الأهلي قدم لي ما لم يقدمه لأبو تريكة