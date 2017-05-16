فيديو| حسام حسن: أعظم من أنجبت الكرة المصرية في التدريب «الجوهري»

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أكد حسام حسن، المدير الفني للنادي المصري، أن الراحل محمود الجوهري، أعظم من أنجبت الكرة المصرية في التدريب، وخارج المقارنة مع كل الاحترام لجميع المدربين.

وتابع «العميد»، خلال تصريحاته بحلقة أمس الاثنين، من برنامج «مساء الأنوار» الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، على قناة oN sport، أن فلسفته الكروية مختلفة عن مدرسة «الجوهري»، لكنه سيظل مثلًا أعلى له.

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وعن إمكانية توليه تدريب المنتخب الوطني، قال «حسام»، إن تدريب واجب عظيم وتشريف له سيجعله سعيدًا بهذه الثقة، لكنه يركز حاليًا في عمله مع ناديه، مشيرًا إلى أن الجمهور المصري ذكي لن يستطيع أحد توجيهه ضد أي صورة جميلة.