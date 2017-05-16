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حازم إمام: انتخابات الزمالك ليست هدفي.. وأتمنى السير على نهج «أبو ريدة»

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حازم إمام: انتخابات الزمالك ليست هدفي.. وأتمنى السير على نهج «أبو ريدة» حازم إمام: انتخابات الزمالك ليست هدفي.. وأتمنى السير على نهج «أبو ريدة»

التحرير

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قال حازم إمام، نجم السابق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن هدفه المقبل ليس دخول انتخابات نادي الزمالك ولكن هدفه الحالي هو السير على نهج المهندس هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة الحالي وعضو المكتب التنفيذي للفيفا.

وقال إمام في مداخلة هاتفية مع كريم خطاب، عبر برنامج «في الاستاد»، على «نجوم إف إم»: «وجود المهندس هاني أبوريدة في عضوية المكتب التنفيذي للفيفا أمر مهم جدًا بالتأكيد، ولكن أنا عندي منطق مختلف غير ما يراه الناس، فهو يخدم الناس كلها والقارة الإفريقية، وليس بلدنا فقط وأن علينا أن نستفيد منه ونأخذ ما ليس حقنا كما يطلب البعض، وإن وجود شخص مصري وصانع للقرار وسط المكتب التنفيذي بالفيفا أمر ليس سهلاً بكل تأكيد، ومعنى أن مصري يصل لهذه المكانة تدل على مكانتنا وقوة بلدنا في الخارج وأن بلدنا قادرة على إخراج ناس عندها دماغ جيدة في الكرة، لكن إن الحكام تكون معنا والنظرة الضيقة للمنصب أمر بعيد تمامًا عن هذا المنصب».

وأضاف: «أنا نفسي أتجه نفس الأمر وأحذو حذو أبوريدة، وهذه أول مرة أحضر كونجرس الفيفا وأحاول أفهم كواليس الأمور، وأتمنى أسير على دربه، وهذا الكلام لا يحدث في يوم وليلة».

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وعن دخوله انتخابات رئاسة الزمالك كما تردد مؤخرًا، أوضح إمام: «الزمالك متاح لي في أي وقت من الأوقات فهو بيتنا ونفسي أكون فيه كل يوم، ولكن المهم هل أقدر أفيد النادي أم لأ في المنصب، وأولوياتي الآن أكون عضو مؤثر في اتحاد الكرة المصري ثم سأرى موضوع الزمالك».

وعن رأيه في منافسة الفريق الأبيض في بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه في المباراة الأولى بدور الـ16، قال: «الزمالك قادر على المنافسة بالطبع، هو طبعًا لم يظهر بحالته الطبيعية بعد ولكن دائما الزمالك يقدر والمهم الآن يجمع نقاط لكي يصبح أول مجموعته في دور الـ16، والزمالك والأهلي أكثر فرق عندهم خبرات في إفريقيا وهم دائما من المرشحين الأوائل، وكل ما يكسب سينافس أكبر».

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التحرير

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