أطول فانوس فى الإسكندرية ينتظر دخول موسوعة جينيس ريكورد العالمية

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السباق الرمضانى لا يتوقف على المسلسلات فقط أو البرامج التليفزيونية ولكن اختلف هذا العام حيث تسابق المواطنين أيضاً لجذب الانتباه من خلال تصميم أفضل فانوس والذى رجح رواد التواصل الاجتماعى " فيس بوك" هو الفانوس الذى ظهر هلاله بشارع سينما ليلى بمنقطة باكوس شرق الإسكندرية والذى وصل طوله 45 متراً جعل المحافظة على موعد لدخول موسوعة جينيس ريكورد بعد دخولها من خلال أطول مائدة فى العالم رمضان 2015.

وينتظر مبتكر الفانوس ويدعى " أحمد حاجو، 46 سنة" دخول موسوعة جينيس ريكورد العالمية بعد قدرته على صناعة الفانوس بارتفاع 16 طابق من طوابق عمارة سكنية بالشارع الذى قام بتعليقه أمام منزل مبتكر الفانوس.

ويقول مبتكر الفانوس : أن الفانوس الذى قام بابتكاره هو نتاج أفكار متتالية والبحث عن الجديد لتقديمه هذا العام، بعد سنوات من عمل الفوانيس التقليدية - على حد تعبيره – حيث سبق وأن قام بعمل فوانيس بشكلها المعتاد أو على شكل كعبة خشبية أو الأنوار التقليدية، موضحاً أنه حاول الخروج عن المألوف حيث توصل الى ابتكار اطول فانوس وذلك على واير يبلغ طوله 45 متر.

وأوضح " حاجو" صاحب الـ 46 عام : أن فكرة عمل الفوانيس هو أمر معتاد ويقوم به منذ الطفولة وتمتد الى نحو 40 سنة حيث كان يقوم مع زملاءه بجمع الأموال من أهالى الشارع لقيامهم بتعليق الزينة سواء الورقية أو الفوانيس وتزويد الشارع بالإضاءة المختلفة، الا أنه ارتآى ضرورة ابتكار فانوس بفكرة جديدة تعيد البهجة والسرور الى أهالى الشارع والمنقطة، موضحاً أنه بات مقصداً لحضور المواطنين لالتقاط الصور التذكارية أمام الفانوس ووسط الشارع.

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ويشير " مبتكر الفانوس" الى أن تصميم الفانوس عبارة عن واير طوله 45 متر وأنه مكون واير دبل 6 ملى وبكارة وعلى حمولة 2 طن وبه ماكينة ثقالات، لافتاً الى أن هذا التصميم استغرق نحو اسبوعين كاملين قبل الانتهاء منه وبدء تعليقه.

ويضيف، مجرد ما أن تطأ قدماك للشارع ستجد الفانوس يشع بأضواء وانارة تلفت الانتباه ومعلق عليه بعض الآيات القرآنية ملحق به بسماعات صوت لتشغيل الأدعية و الأغانى الرمضانية، بالاضافة الى تزيينه بالأعلام المصرية

وأشار الى أنه لم يقم بتصوير الفانوس ونشره على شبكة التواصل الاجتماعى " فيس بوك" وانه تفاجأ بنشر صوره واهتمام المواطنين بتداول صوره، بالاضافة الى أنه لاقى تعليقات مدح وثناء وأيضا تعليقات تطالبه بتوفير النفقات وصرفها على الفقراء والمسان السيسي إلا أنه الى أنه هذا أمر يقوم به وغير معلن لأنه علاقة بينى وبين ربنا سبحانه وتعالى ولا أقوم بها لنشرها فى العلن أما الفانوس فهو أمر لادخار البهجة والسرور والتعبير عن سعادتنا باستقبال شهر رمضان الكريم.

واوضح أنه لم يفكر وقت عمل الفانوس بمسألة دخوله موسوعة جينيس ريكورد وبالطبع لو تم اختياره لدخول الموسوعة فأنه أمر سيُحسب لمصر .