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فيديو| برلمانية توضح الغرض الرئيسي من مشروع قانون «توثيق الخطوبة»

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فيديو| برلمانية توضح الغرض الرئيسي من مشروع قانون «توثيق الخطوبة» فيديو| برلمانية توضح الغرض الرئيسي من مشروع قانون «توثيق الخطوبة»

التحرير

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 قالت عضو مجلس النواب، عبلة الهواري، إن مشروع قانون توثيق الخطوبة، ليس خاصا فقط بالخطوبة، ولكن يتضمن الزواج والطلاق والخلع والحضانة والرؤية والنفقة وغيرها.

وأضافت الهواري، خلال لقائها مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع على قناة «دي إم سي»،: «تقدمت بمشروع هذا القانون، لأن قانون الأحوال الشخصية لم يتضمن هذه الأمور، من فترة الخطوبة، وما يحدث في فترة الخطوبة»، قائلة: «القانون الجديد يضع تعريفًا للخطبة.. ويضع لها ضوابط».

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في المقابل، تساءل المحامي تامر الجمال: «هل مشروع قانون الخطوبة، التي تقدمت به عضو مجلس النواب عبلة الهواري، له بنود ومسودة»،  قائلًا: «مشروع قانون الخطبة فكرة مبهمة».

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التحرير

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