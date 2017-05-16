«الأعلى للجامعات»: ديون المستشفيات الجامعية على وزارة الصحة 300 مليون جنيه

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قال الدكتور حسام عبد الغفار، أمين مساعد المجلس الأعلى للجامعات، إن المستشفيات المصرية تُعاني من عجز بالممرضات وصل لـ10 آلاف ممرضة.

وقال عبد الغفار، في حوار مع برنامج «رأي عام» على قناة «تن»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، إن ديون المستشفيات الجامعية على وزارة الصحة تصل إلى 300 مليون جنيه.

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من جانبه قال أيمن صالح مدير مستشفيات جامعة عين شمس، «إننا بحاجة لتغيير في القوانين المنظمة لخريجي المعاهد وكليات التمريض»، منوها إلى أنه لا يوجد تأمين لمداخل منطقة مستشفى الدمرداش بسبب الأسواق والباعة الجائلين.