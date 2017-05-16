فريد زهران: أداء البرلمان لا يفي بالتطلعات.. وإدارته «شديدة الاستفزاز»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي، مساء الإثنين، إن أداء نواب تكتل «25-30» غيَّر إلى حد كبير من بعض القوانين، ولكن أداء البرلمان بشكل عام لا يفي بتطلعات الشعب المصري.

وأضاف زهران، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت مصر»، عبر شاشة «التليفزيون العربي»، أن «البرلمان الحالي ينال درجة عالية من الكراهية، لأن المصريين كان لديهم تطلعات كبيرة بعد ثورة 30 يونيو، ولكنهم صدموا سريعًا بعدما أخذ البرلمان قرارًا بوقف بث الجلسات».

شاهد أيضا

وتابع: «المصريين مكنش ليهم خلال الـ60 سنة الماضية برلمانًا يعبر عن تطلعاتهم»، مشيرًا إلى أن إدارة البرلمان الحالي «شديدة الاستفزاز».