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فريد زهران: أداء البرلمان لا يفي بالتطلعات.. وإدارته «شديدة الاستفزاز»

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فريد زهران: أداء البرلمان لا يفي بالتطلعات.. وإدارته «شديدة الاستفزاز» فريد زهران: أداء البرلمان لا يفي بالتطلعات.. وإدارته «شديدة الاستفزاز»

التحرير

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قال فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي، مساء الإثنين، إن أداء نواب تكتل «25-30» غيَّر إلى حد كبير من بعض القوانين، ولكن أداء البرلمان بشكل عام لا يفي بتطلعات الشعب المصري.

وأضاف زهران، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت »، عبر شاشة «التليفزيون العربي»، أن «البرلمان الحالي ينال درجة عالية من الكراهية، لأن المصريين كان لديهم تطلعات كبيرة بعد ثورة 30 يونيو، ولكنهم صدموا سريعًا بعدما أخذ البرلمان قرارًا بوقف بث الجلسات».

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وتابع: «المصريين مكنش ليهم خلال الـ60 سنة الماضية برلمانًا يعبر عن تطلعاتهم»، مشيرًا إلى أن إدارة البرلمان الحالي «شديدة الاستفزاز».

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التحرير

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