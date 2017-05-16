أخبار عاجلة

مباراة الجزيرة وسبورتنج في بطولة دوري السوبر لكرة السلة -
فيديو| «موسى» يكشف حجم المعونات التي تلقتها مصر من الخليج -
مساء الأنوار: لقاء مع إبراهيم عثمان - رئيس النادي الإسماعيلي -
مساء الأنوار: قائمة النادي الأهلي لمباراة الشرقية -
مساء الأنوار: وفد الفيفا يزور المقاولون العرب بشأن صدور رخصة النادي الاحترافية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن - نجم النادي الإسماعيلي -
مساء الأنوار: استطلاع آراء الجماهير عن مهاجم المنتخب الأمثل لخوض لقاء تونس -
مساء الأنوار - أحد المرشحين لرئاسة النادي الأهلي لـ حسام غالي: إذا اعتزلت ستكون في قائمتي -
مساء dmc - كاميرا مساء dmc في قرية الناصرية بالجيزة بعد عامين على برنامج "تكافل وكرامة" -
مساء الأنوار: أخر المستجدات في أزمة إعادة مباراة الزمالك ومصر للمقاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

فيديو| حسام حسن: «المصري لازم يتعمله تمثال»

Google+ Print
فيديو| حسام حسن: «المصري لازم يتعمله تمثال» فيديو| حسام حسن: «المصري لازم يتعمله تمثال»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال حسام حسن، المدير الفني للنادي المصري، إنه يعتبر رغبة الأندية الكبيرة في التعاقد مع بعض لاعبي فريقه نجاحًا، مؤكدًا أنه فخور أيضًا بتواجد عدد كبير من اللاعبين الصاعدين بالفريق.

وأضاف «العميد»، خلال تصريحاته بحلقة أمس الإثنين، من برنامج «مساء الأنوار» الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، على قناة oN sport، أن وجود مع النادي البورسعيدي شرف له، مشيرًا أنه جدد تعاقده مع النادي بسبب ارتباطه بجمهور المصري، رغم الصعوبات التي يواجهها في المنظومة الكروية بمصر.

وأكد «حسام»، أنه سعيد بعمله مع المصري، موضحًا أن مجلس إدارة النادي يساند الفريق، موضحًا أنه يعمل يوميًا مع الفريق، وعندما لا يشعر بمساندة المجلس لطموحات الجمهور فلن يستكمل مهمته.

شاهد أيضا

وتابع، «نفسي نبقى زى كل الفرق ونلعب نصف الماتشات على أرضنا، المصري لازم يتعمله تمثال لإنه بيلعب خارج ملعبه».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو| «موسى» يكشف حجم المعونات التي تلقتها مصر من الخليج

فيديو| «موسى» يكشف حجم المعونات التي تلقتها مصر من الخليج

فيديو| عمرو أديب: «الشعب المصري خرم جوجل.. الله أكبر»

فيديو| عمرو أديب: «الشعب المصري خرم جوجل.. الله أكبر»

فيديو| «موسى»: «السيسي مخافش على الكرسي من التعويم»

فيديو| «موسى»: «السيسي مخافش على الكرسي من التعويم»

فيديو| بشير التابعي: الأهلي قدم لي ما لم يقدمه لأبو تريكة

فيديو| بشير التابعي: الأهلي قدم لي ما لم يقدمه لأبو تريكة