فيديو| حسام حسن: «المصري لازم يتعمله تمثال»

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قال حسام حسن، المدير الفني للنادي المصري، إنه يعتبر رغبة الأندية الكبيرة في التعاقد مع بعض لاعبي فريقه نجاحًا، مؤكدًا أنه فخور أيضًا بتواجد عدد كبير من اللاعبين الصاعدين بالفريق.

وأضاف «العميد»، خلال تصريحاته بحلقة أمس الإثنين، من برنامج «مساء الأنوار» الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، على قناة oN sport، أن وجود مع النادي البورسعيدي شرف له، مشيرًا أنه جدد تعاقده مع النادي بسبب ارتباطه بجمهور المصري، رغم الصعوبات التي يواجهها في المنظومة الكروية بمصر.

وأكد «حسام»، أنه سعيد بعمله مع المصري، موضحًا أن مجلس إدارة النادي يساند الفريق، موضحًا أنه يعمل يوميًا مع الفريق، وعندما لا يشعر بمساندة المجلس لطموحات الجمهور فلن يستكمل مهمته.

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وتابع، «نفسي نبقى زى كل الفرق ونلعب نصف الماتشات على أرضنا، المصري لازم يتعمله تمثال لإنه بيلعب خارج ملعبه».