الحكومة تجتمع لمتابعة ملف «أراضي الدولة المعتدى عليها» الأسبوع المقبل

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قال المتحدث باسم مجلس الوزراء، السفير أشرف سلطان، إن اجتماع رئيس الوزراء المهندس شَريف إسماعيل، بمجلس المحافظين الإثنين، انتهى إلى التحرك بشكل فوري بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسحب أراضي الدولة المعتدى عليها، في أسرع وقت ممكن.

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وأضاف سلطان، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع على قناة «دي إم سي»، أن اجتماع رئيس الوزراء، بمجلس المحافظين، ناقش أيضًا كيفية آلية تنفيذ سحب أراضي الدولة المعتدي عليها، قائلاً: «رئيس الوزراء شريف إسماعيل، طلب اجتماعًا عاجلاً أوائل الأسبوع المقبل لمتابعة تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن ملف سحب الأراضي المعتدي عليها».