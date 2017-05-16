اختتام أعمال مؤتمر البحث الاجتماعي في خدمة المرأة

ترأست الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة الجلسة الختامية لمؤتمر "البحث الاجتماعي في خدمة قضايا المرأة" الذي نظمه المجلس أمس، بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

وأعربت مايا، عن سعادتها بتواجدها في مركز البحوث الاجتماعية والجنائية الذي يمكن أن يغير شكل مصر من خلال الدراسات والأبحاث والعلوم وبما يضمه من كوكبة من الباحثين والباحثات، مضيفة "أننا اليوم نناقش قضية من قضايا العنف ضد المرأة وهي التحرش الجنسي".

وأشارت إلى أن دراسة أولويات واحتياجات المرأة المصرية التي أعدها المركز تم الاعتماد عليها عند وضع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، والتي اطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتكون الوثيقة لجميع الجهات والهيئات والوزارات للتعاون مع المجلس للنهوض بالمرأة، لافتة إلى أن إعداد الاستراتيجية تطلب إجراء حوار مجتمعي لمعرفة الاحتياجات الفعلية للمرأة والتعرف علي الوضع الحالي لها والوصول إلى رؤيه لوضع سياسات للنهوض بالمرأة المصرية.

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وأكدت رئيسة المجلس، أن قضية العنف ضد المرأة قضية عالمية ولاتخص مصر فقط، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة طالبت جميع الدول باتخاذ التدابير لوضع تشريعات وقوانين لمواجهة العنف الممارس ضد النساء، موضحة أن دور الدولة الأساسي هو الحماية، مشددة على أن العنف موجود في جميع دول العالم ولا يعتمد علي ملابس المرأة، إذ أثبتت الدراسات أن أكثر الدول التي تنتشر فيها التحرش هي أفغانستان تليها المملكة العربية السعودية. لاتة إلى أنه لابد من وضع أجندة بحثية للعمل في المستقبل ونستطيع الوصول لحلول للمشكلة بكل محافظة.

وشددت الدكتورة مايا مرسي، على أن أمية المرأة هي قضية أمن قومي في مصر، خاصة مع زيادة حجم الإرهاب والتطرف والعنف بين الأفراد والتى أحد أسبابها هي أمية الأم وعدم قدرتها علي توعية أبنائها.

واستعرضت الدكتورة نسرين البغدادي، نتائج بحث العنف ضد المرأة وآليات المواجهة، مشيرة إلى أن هذا البحث الذي تم إجراءه بتكليف من المجلس القومي للمرأة وسعي إلى دراسة كل أشكال وانماط العنف الذي تتعرض له المرأة المصريه سواء كان في المنزل أو الشارع، وذلك من أجل رسم صورة تفصيلية وتشريعية لظاهرة العنف، للكشف عن أنماط العنف وأكثرها انتشارا وكذلك أسباب ممارسة العنف ضد المراة وأكثر الفئات التي تتعرض للعنف، وماهي الآثار المترتبة علي تعرض النساء للعنف، وكيف يمكن تفعيل الآليات المختلفة الهادفة لحماية النساء، والدور المنوط بأجهزة الدولة القيام به ورسم سياسة تدخلية في المناطق التي تم التطبيق فيها والمحددة من قبل الشركاء سلفا. وهي أربع محافظات الإسكندرية والجيزة والمنيا وبني سويف.