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سيد معوض: «لو أعيدت مباراة زاناكو سنحقق فوزا مريحا»

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سيد معوض: «لو أعيدت مباراة زاناكو سنحقق فوزا مريحا» سيد معوض: «لو أعيدت مباراة زاناكو سنحقق فوزا مريحا»

التحرير

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قال سيد معوض، المدرب المساعد للنادي الأهلي، إن الضجة المثارة بعد تعادل فريقه أمام زاناكو الزامبي في افتتاح مباريات دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، أمر طبيعي، خاصة أننا فريق كبير وينافس دائما على البطولات.

وأكد «معوض» في مداخلة هاتفية عبر «نجوم إف إم» ببرنامج «في الاستاد»، أن هناك حالة من التركيز داخل الفريق في المباريات المقبلة، مؤكدًا على أهمية مواجهة الشرقية المقبلة، لحسم بطولة الدوري، قبل مباراة القطن الكاميروني في ثاني جولات بطولة إفريقيا. 

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وتابع، علينا أن نغلق صفحة زاناكو ونفكر في المقبل وحسم الدوري والعودة للطريق الصحيح»، مضيفًا أن الفريق عاني من عدم التوفيق بعض الشيء، «ولو المباراة أعيدت أكثر من مرة سنفوز بشكل مريح».

 

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التحرير

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