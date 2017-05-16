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حازم إمام: أتمنى السير على خطى أبو ريدة.. وهذا موقفي من انتخابات الزمالك

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حازم إمام: أتمنى السير على خطى أبو ريدة.. وهذا موقفي من انتخابات الزمالك حازم إمام: أتمنى السير على خطى أبو ريدة.. وهذا موقفي من انتخابات الزمالك

التحرير

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 قال حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن هدفه المقبل هو الترشح في انتخابات نادي ، لكنه يركز حاليًا في عمله بالجبلاية للاستفادة من المهندس هاني أبو ريدة، رئيس مجلس الإدارة.

وأضاف «إمام»، في تصريحات لـ«نجوم إف إم»، أن الزمالك بيته ومتاح له في أي وقت، لكن الأهم دراسة إمكانية إفادة النادي أم لا، مشيرًا إلى أن عمله في اتحاد الكرة من أولوياته حاليًا.

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وتابع، إن وجود المهندس هاني أبوريدة، في عضوية المكتب التنفيذي لاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، معلقًا «أنا نفسي أتجه لنفس الأمر وأحذو حذو أبوريدة، وأتمنى أسير على دربه، لكن ذلك لن يحدث في يوم وليلة».

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التحرير

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